GZSZ-Star schockt mit Todes-Geschichte – „Etwas wahnsinnig Dramatisches passiert“

View this post on Instagram

Heute ab 20.15 Uhr gibt es die neue GZSZ Podcast - Folge mit meinem lieben Kollegen @wolfgang_bahro und mir - wir plaudern über die vergangene Woche und über unseren Dreh und uns😉.... also , wenn ihr Lust habt, hört mal rein bei @audionow.de Ein schönes Adventswochenende für Euch!