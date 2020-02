GZSZ-Star lernte jüngere Frau im Internet kennen, jetzt bereut er es zutiefst – „War meine Traumfrau“

Es ist eine Geschichte, wie sie bei GZSZ nicht hätte besser erzählt werden können. Nur dass es sich nicht um ein Serien-Skript von RTL handelt, sondern die pure Realität ist. Ex-GZSZ-Bösewicht Kalle Haverland (63) wurde Opfer einer fiesen Betrugsmasche.

Zumindest behauptet der GZSZ-Star das jetzt gegenüber der Bild. Die mutmaßliche Täterin: Seine Ex-Freundin (30). Seiner Aussage nach soll ausgerechnet sie ihn ausgeraubt haben.

Ex-GZSZ-Star lernte jüngere Frau im Internet kennen, jetzt bereut er es zutiefst

Kalle Haverland spielte in 100 Folgen bei GZSZ mit. Foto: imago images / Future Image

In der Rolle des Manfred Kowalski hat Kalle Haverland in mehr als 100 Folgen den Schurken gespielt, jetzt spricht er selbst über einen kriminellen Vorfall, in dem er die Hauptrolle im wahren Leben spielt.

So lernte er Mandy bei Facebook kennen, die beiden wurden ein Paar. Zwölf Wochen habe der Ex-GZSZ-Schauspieler auf Wolke sieben geschwebt. „Sie war meine Traumfrau, wir hatten sogar über Hochzeit gesprochen“, erzählt Haverland.

Kalle Haverland von Ex-Freundin ausgeraubt

Doch dann der Schock: „Als sie in meiner Wohnung war, stülpte sie sich zwei goldene Ringe von mir über und behauptete, sie könne sie nicht mehr abnehmen. Ich sagte: ‚Wir könnten doch mit Öl oder Seife nachhelfen‘. Sie meinte: ‚Das mache ich später‘.“

Der Schauspieler behauptet nun, dass seine Ex ihn ausgeraubt hätte. Foto: imago images / Future Image

So soll alles angefangen haben. Danach soll sie mit seinem Handy durchgebrannt sein, das er ihr geliehen hatte. Nun ermittele die Polizei wegen Unterschlagung.

Neben dem materiellen Schmerz ist es aber auch der emotionale, der den Hamburger mitnimmt. Er habe herausbekommen, dass Mandy während ihrer Beziehung mindestens einen anderen Liebhaber hatte.

Ex-Freundin Mandy whrt sich öffentlich

Mandy selbst dementiert übrigens die Anschuldigungen ihres Ex, sagt gegenüber der Bild: „Kalle hat sie nicht alle!“ Die Geschichte hätte sich völlig anders abgespielt. Vor Gericht wolle sie nun alles beweisen.