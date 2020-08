GZSZ-Star Janina Uhse spricht von Trennung – „Ich kann es nicht...“

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin Janina Uhse steht vor einer großen Herausforderung. Diese fällt der Schauspielerin allerdings alles andere als leicht.

Vor allem das Thema Trennung mache der Ex-GZSZ-Schauspielerin zu schaffen – darin sei Janina Uhse einfach nicht gut. Doch die Fans sprechen dem Serien-Star viel Mut zu.

GZSZ-Star Janina Uhse: Neuer Lebensabschnitt steht bevor

Mit einem erschöpften aber glücklichen Gesichtsausdruck meldet sich GZSZ-Star Janina Uhse bei Instagram. Ihren Kopf stützt sie mit ihrer Hand, während sie sich gegen einen Umzugskarton lehnt.

„Ich kann es nicht ausstehen, mich von Dingen zu trennen. Bei 40 Grad Raumtemperatur macht's noch weniger Spaß“, kommentiert die Schauspielerin den Schnappschuss. Trotz der anstrengenden Arbeiten, die hinter Janina Uhse liegen, sieht sie aber noch immer umwerfend gut aus.

------------------------------

Das ist Janina Uhse:

Janina Jana Christin Uhse wurde am 2. Oktober 1989 in Husum geboren

Ihre Schauspielkarriere begann schon während ihrer Kindheit, als sie 1998 einen Auftritt in der Serie „Die Kinder vom Alstertal“ hatte

Den großen Durchbruch schaffte Janina Uhse in ihrer Rolle der Jasmin Nowak bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Von 2008 bis 2017 stand Janina für GZSZ vor der Kamera

Im Oktober 2019 veröffentlichte die Schauspielerin ihr eigenes Kochbuch „Meine Glücklichküche“

------------------------------

Fans sind begeistert: Selbst DABEI sieht Janina Uhse noch gut aus

Das finden auch ihre Follower und schreiben unter den Post der 30-Jährigen:

„Eine wunderhübsche, junge Frau.“

„Wow, wunderschön.“

„Siehst süß aus, schönen Umzug.“

Hinter dem Umzug der Schauspielerin scheint also kein Beziehungsdrama oder Ähnliches zu stecken. Janina Uhse scheint einfach bereit für eine Veränderung zu sein. In den Kommentaren verrät die TV-Schönheit zudem, dass sie weiterhin in Berlin wohnen bleibt.

------------------------------

------------------------------

Emotionaler Abschied bei Janina Uhse

In zwei Wochen soll es dann so weit sein: Janina Uhse darf endlich in ihrem neuen Heim entspannen. Bis dahin warte aber noch etwas Arbeit auf die GZSZ-Aussteigerin. „Wat mutt, dat mutt“, so die gebürtige Norddeutsche.

Janina Uhse mit ihren GZSZ-Kolleginnen Lea Marlen Woitack und Anne Menden. Foto: picture alliance/dpa

Wie emotional der Auszug noch für sie wird, behält Janina Uhse vermutlich für sich. TV-Fans können sich aber noch genau an den tränenreichen Abschied von ihrem Seriencharakter Jasmin erinnern. Mehr dazu hier >>>