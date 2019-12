Ex-GZSZ-Star Janina Uhse könnte ein süßes Geheimnis in sich tragen.

Sie galt als eine der Lieblinge in der Daily-Soap GZSZ. Neun Jahre war Janina Uhse in der RTL-Serie in der Rolle der Jasmin zu sehen, bis sie im Jahr 2017 schließlich ihren Ausstieg bekanntgab. Und Janina Uhse hat neben weiteren Film- und Serienrollen seit Oktober 2019 vor allem eine neue Rolle: die der Ehefrau.

Jetzt teilt die ehemalige GZSZ-Schauspielerin einen süßen Schnappschuss aus ihrem Mexiko-Urlaub. Darauf liegt sie sexy im Badeanzug in einer Hängematte, blickt dabei verschmitzt in die Kamera – so als hätte sie ein Geheimnis zu verbergen. Und ihren Fans fällt plötzlich ein Detail auf.

+++ „Bauer sucht Frau": Narumol und Josef lassen die Bombe platzen – „Ich hatte Angst ...“ +++

GZSZ-Star teilt sexy Urlaubsbild – Fans haben DIESEN irren Verdacht

Denn auf jedem ihrer letzten Badeoutfit-Bilder verdeckt ein stylischer Strohhut die Körpermitte der 30-Jährigen. Etwa ein Zeichen für besonders freudige News?

Foto: imago images / Nordphoto

----------------

Mehr zu GZSZ:

GZSZ-Star schockt mit Todes-Geschichte: „Etwas wahnsinnig Dramatisches passiert“

GZSZ-Star lüftet dieses Geheimnis: Hättest du es geahnt?

GZSZ: Du glaubst nicht, welchen neuen Job DIESER Star jetzt hat

----------------

Ihre Fans haben eine klare Vermutung zu den Fotos. Sie kommentieren:

„Na hier wird doch sehr verdächtig der Bauch mit dem Hut abgedeckt“

Also wenn der Hut keine Bedeutung hat, könnte man es ja auch weglassen. Ansonsten kommen irgendwie Gerüchte auf“

„Warum versteckst du die ganze Zeit deinen Bauch?“

Kann es also wirklich sein, dass Ex-GZSZ-Star Janina Uhse schwanger mit ihrem ersten Baby ist?

Baby-Gerüchte: Noch kein offizielles Statement von Janina Uhse

Ein offizielles Statement gibt es dazu auch nach dem Post der Bilder bislang nicht. Aber schon die heimliche Hochzeit Anfang Oktober hat gezeigt, dass die Influencerin solche einschneidenden Lebensereignisse nicht so früh mit ihren Fans teilt.

+++ Cathy Hummels: Es ist offiziell! Sie und BVB-Star Mats Hummels sind ... +++

Sollten sich die Vermutungen ihrer Follower bewahrheiten, ist es aber wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis das vermeintliche Bäuchlein nicht mehr allzu gut zu verdecken ist…

GZSZ-Star steigt aus

Weniger freudige Neuigkeiten hatte neulich allerdings ein ganz anderes GZSZ-Gesicht für seine Fans. Denn ein Darsteller gab jetzt seinen Ausstieg aus der RTL-Serie bekannt. Um welchen Schauspieler es sich handelt, erfährst du hier >>>