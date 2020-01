GZSZ-Star Anne Menden teilt Bild – dann wird es gruselig

View this post on Instagram

Hey ihr da auf meinem Profil Heute geht’s mal um folgendes: I DONˋT CARE! ..und bevor jetzt wieder ein paar mit „warum hast du das nicht auf deutsch geschrieben“ um die Ecke kommen ...kleiner Tip: Erstmal zu Ende lesen 1 I donˋt care, ob ihr eure Postings auf englisch, deutsch oder spanisch postet! Ihr werdet schon nen Grund dafür haben! Andersrum sollte es doch auch mir überlassen sein, was ich in welcher Sprache schreibe oder ob ich die Zunge rausstrecken oder meine Socken nicht zum Pullover passen. Dieses ständige „Mimimimimi…“ nervt! Wir treffen alle unsere eigenen Entscheidungen und haben unsere eigenen Gründe, Vorlieben und Bedürfnisse, das ist ja eigentlich auch das Schöne. Und wenn man die Zeit mal für wichtige Dinge nutzt und nicht für meckern über absolut unwichtige Dinge …OMG wäre das ne geile Welt. 2. I donˋt care, ob ich einen Follower (oder 10, 20, 400…) weniger habe weil ich euch blockiere. Ich habe noch nie soviel Kommentare wie in der letzten Zeit löschen müssen, weil sie respektlos, rassistisch, verletzten, belästigend oder beleidigend waren. Wer also der Meinung ist hier auf meinem Profil Menschen derart anzugehen aufgrund der Herkunft, des Geschlechts oder anderer Gründe, der fliegt! Sätze wie „es ist egal ob du lebst oder nicht“ oder „bist du behindert du dreckige“ sind nur ein Beispiel der Kommentare die hier untereinander geschrieben wurden. Was soll das ? Wir sind hier ja nicht bei Deutschland sucht den Mobbing-Star In diesem Sinne : I donˋt care, Jeg er ligeglad, Je m’en fous, no me importa……… Und allen einen schönen Abend und good Night #musstemalgesagtwerden #neinzumimimi #idontcare #nobullshit #nobullying #memyselfandallthetrolls #undhörtaufindenkommentarenwerbungfüreuresexseitenzumachen #unfollowme