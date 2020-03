GZSZ-Schock: RTL mit drastischer Maßnahme – bitter für alle Fans

View this post on Instagram

UFA unterbricht den Drehbetrieb der täglichen RTL-Serien kurzzeitig. UFA SERIAL DRAMA wird ab sofort vorübergehend den Drehbetrieb der drei Daily-Produktionen „Alles was zählt“, „Unter uns“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aussetzen, um weitere Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen. Diese Zeit wird auch genutzt, um im Austausch mit den Autoren und dem Team die Drehbücher an die neue Arbeitssituation und neuen Produktionsbedingungen anzupassen. Am 23.März geht es natürlich wie gewohnt mit allen drei Serien im TV weiter und auch die 7.000 Folge von GZSZ wird wie geplant am 29. April bei RTL ausgestrahlt. Mehr Infos in der Story.