Am „GZSZ“-Set geht ein Kindheitstraum in Erfüllung – Schlagerstar Tim Peters ergattert Gastrolle

Vom Musikstudio ins TV-Set: Schlagerliebling Tim Peters zeigt sich von einer ganz neuen Seite. Der Sänger und Songwriter, der Hits für Helene Fischer, Roland Kaiser und Beatrice Egli schrieb und seit 2019 erfolgreich solo auftritt, gibt sein Schauspieldebüt – und zwar bei „GZSZ„.

Am Mittwoch (08. Oktober), in Folge 8.373, ist Tim Peters erstmals in der RTL-Kultserie „GZSZ“ zu sehen. In einer Gastrolle spielt er sich selbst und nimmt gemeinsam mit den Serienlieblingen Gisa Zach, Lars Pape, Eva Mona Rodekirchen und Ulrike Frank an einem Public Viewing teil. Anlass ist der Erfolg der GZSZ-Charaktere Yvonne (Gisa Zach) und Michi (Lars Pape) bei dem fiktiven Musik-Event „Schlagerliebe live“ in Magdeburg .

Auftritt bei „GZSZ“ – Kindheitstraum wird wahr

Für Tim Peters war das „GZSZ“-Debüt mehr als nur ein Job. Im Interview verriet er, dass er schon als Kind jede Folge der RTL-Daily verfolgt habe. „Das war für mich ein absoluter Kindheitstraum, einmal Teil von ‚GZSZ‘ zu sein“, schwärmt der Musiker.

Und es müsste nicht bei diesem kurzen Gastspiel bleiben: Tim Peters gesteht, dass er „Blut geleckt“ habe und sich durchaus vorstellen könne, künftig auch größere Rollen in Serien oder Filmen zu übernehmen.

Musik bleibt Tim Peters Mittelpunkt

Trotz der Begeisterung für das Schauspiel will der 30-Jährige seine Musikkarriere nicht vernachlässigen. „Beides hat seinen Reiz, aber derzeit liegt mein Fokus klar auf meiner Solokarriere“, erklärt Tim Peters. Noch in diesem Jahr geht er auf Tour – die Bühne bleibt eben vorerst noch sein größter Traum.

Besonders positiv blieb ihm die Atmosphäre am „GZSZ“-Set in Erinnerung. Schon zuvor hatte er beim Festival „Schlagerliebe live“ Kontakt mit Gisa Zach und Lars Pape, am Set erlebte er dann ein herzliches Miteinander mit der ganzen Crew. Peters lud das Team sogar zu seinem Konzert in Berlin ein und freut sich bereits auf ein Wiedersehen.

Damit steht fest: Tim Peters hat sich mit seinem Auftritt bei „GZSZ“ nicht nur einen Kindheitstraum erfüllt, sondern möglicherweise auch ein neues Kapitel seiner Karriere aufgeschlagen.