GZSZ-Star Wolfgang Bahro erinnert sich an Panne am Set – „Es war verdammt knapp“

Seit über 30 Jahren schalten zahlreiche Fans tagtäglich ein, um die Geschichten in der RTL-Soap GZSZ zu verfolgen. Viele Schauspieler sind schon seit Jahren Teil der Sendung und haben in der Fangemeinschaft absoluten Kult-Status erreicht.

Dazu gehört auf GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro, der die Rolle de Jo Gerner seit 1993 verkörpert. In einem Interview erinnert sich der 65-Jährige nun an einen Zwischenfall am Set, der ihn beinah das Leben gekostet hätte!

GZSZ-Star erinnert sich an Set-Panne

Bei größeren Produktionen kann immer mal wieder etwas schieflaufen. Doch dieser Zwischenfall am Set von GZSZ hätte Wolfgang Bahro in Lebensgefahr bringen können! Im Interview mit „Bild“ erinnert sich der Schauspieler nun an die Situation, die bereits einige Jahre zurückliegt.

+++ auch interessant für dich: „Skrupellos“: Irres Gerücht um GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt – jetzt spricht er Klartext +++

„Wir haben damals in einer sehr kleinen Wohnung gedreht, wo Jo Gerner mit einer jungen Dame in der Badewanne erotische Spielchen machen sollte. Ich lag schon allein in der Badewanne …“, erzählt Wolfgang Bahro.

+++ auch interessant: Gegen Trauer: GZSZ-Star offenbart drastische Methode – „Es hat 8 Stunden gedauert“ +++

„Dann ist plötzlich jemand über ein Kabel gestolpert – und der Scheinwerfer bewegte sich ganz langsam in meine Richtung. Ich dachte nur: Oh Gott, wenn der in die Badewanne fällt, dann war es das! (…) Ich bin gerade noch rechtzeitig aus der Wanne gesprungen. Kurz darauf fiel der Scheinwerfer auch schon hinein. Es war verdammt knapp!“ Diese geistesgegenwärtige Aktion hat im buchstäblich das Leben gerettet…

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt GZSZ unter der Woche ab 19.40 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+. Eine Vorschau gibt es am Ende jeder Folge.