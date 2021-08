GZSZ-Star Valentina Pahde: Heißes Foto sorgt für Aufregung – sogar SIE schaltet sich ein

Lange mussten die „GZSZ“-Fans warten. Jetzt ist sie wieder da. Valentina Pahde alias Sunny Richter ist zurück bei „GZSZ“. Doch auch während ihrer Auszeit war Valentina Pahde nicht ganz so fern.

Der „GZSZ“-Star hielt seine Fans auf Instagram stets auf dem Laufenden. Und auch nach ihrem Serien-Comeback versorgt die 26-Jährige ihre rund 840.000 Follower regelmäßig mit Content. Zuletzt teilte sie ein ziemlich freizügiges Foto von sich. Ihre Fans sind begeistert.

GZSZ-Star Valentina Pahde. Foto: IMAGO / Eventpress

GZSZ: Valentina Pahde bringt Fans mit sexy Schnappschuss zum Ausflippen

Auch ein schöner Rücken kann entzücken: Das dachte sich Valentina Pahde wohl bei ihrem neuesten Schnappschuss. Dort posiert sie in einem knappen Top – den Rücken zur Kamera gewandt. Lediglich ein paar Riemchen verdecken ihren nackten Rücken. Das Bild ist in schwarz-weiß gehalten, was das Ganze noch verführerischer wirken lässt.

---------------

Das ist die RTL-Soap 'GZSZ':

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

-----------------

GZSZ: Bei DIESEM Anblick kennen die Fans kein Halten mehr

Und bei diesem Anblick kennen ihre Fans kein Halten mehr: „Was für ein wunderschönes Foto von dir, Valentina“, „So ein starkes Bild“ oder „Wie immer superschön“, steht in den Kommentaren geschrieben.

GZSZ-Star bekommt auch von Promi-Kolleginnen ordentlich Support

Doch nicht nur von ihren Anhängern kriegt Valentina Pahde ordentlich Support. Auch ihre Promi-Kolleginnen kommen aus dem Staunen kaum heraus. „Beauty“, findet beispielsweise Moderatorin Sylvie Meis.

--------------

Worte, die bei Valentina Pahde runtergehen dürften wie Öl. (cf)

Während Valentina Pahde also gerade überglücklich sein dürfte, sieht das bei RTL-Kollegin Katja Burkard ganz anders aus. Sie muss einen traurigen Abschied verdauen.

Valentinas „Let's Dance“-Kollege Rúrik Gíslason packte kürzlich über sein Liebesleben aus. Was er dabei preisgab, erfährst du hier.

Auch GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt hat sich kürzlich ziemlich sexy präsentiert. Doch alle achten nur DARAUF.