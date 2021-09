GZSZ-Star Valentina Pahde: Tolle Neuigkeiten! Schwester Cheyenne platzt vor Stolz

Für Valentina Pahde läuft es dieses Jahr richtig rund. Nachdem sie bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ Silber gewonnen hat, feierte sie kürzlich ihr GZSZ-Comeback. Und jetzt hat sich die Schönheit direkt den nächsten Mega-Job geangelt.

Valentinas Zwillingsschwester Cheyenne Pahde platzt beinahe vor Stolz, als sie die neuen Aufnahmen der GZSZ-Darstellerin im Netz sieht.

Die Pahde-Zwillinge haben Grund zum Feiern. Foto: IMAGO / Eventpress

GZSZ-Star Valentina Pahde arbeitet mit Yves Saint Laurent zusammen

Spätestens seit ihren beeindruckenden Showeinlagen bei „Let's Dance“ scheinen plötzlich alle hinter GZSZ-Star Valentina Pahde hinterher zu sein. Und so darf die Blondine jetzt sogar mit der französischen Luxusmarke Yves Saint Laurent zusammenarbeiten.

Ein Traumjob, auf den viele Models jahrelang hinarbeiten. Für ein „Vogue“-Shooting führt Valentina die Kosmetiklinie des Designerhauses vor. Einen kleinen Vorgeschmack darauf hat die 26-Jährige bereits bei Instagram geteilt.

Das ist GZSZ-Star Valentina Pahde:

Valentina Victoria Pahde wurde am 4. Oktober 1994 in München geboren

Sie hat eine Zwillingsschwester namens Cheyenne, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist

Von 2010 bis 2011 spielte Valentina die Rolle der Caro Behrens in der ARD-Seifenoper „Marienhof“

Seit Januar 2015 steht sie bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Sunny Richter vor der Kamera

Im Januar 2019 eröffneten Valentina und Cheyenne Pahde ein eigenes Feinkostgeschäft, den „Feinkostladen Pahde“ in München

2021 nahm sie an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil – sie landete auf dem zweiten Platz

GZSZ-Kollegen und Valentinas Schwester flippen aus vor Freude: „So stolz auf dich!“

Auf ihrem Profil veröffentlicht Valentina einige Behind-the-scenes-Eindrücke, die sie beim Fotoshooting für das Modemagazin zeigen – und die sind ziemlich sexy. Im ersten Bild trägt die Schauspielerin ein schwarzes Kleid mit großen Ausschnitten am Rücken, das ihre Modelfigur perfekt in Szene setzt.

Auf den anderen Schnappschüssen posiert Valentina in einer zusammengeknoteten Seidenbluse. Ganz schön heiß!

Bei diesem Anblick platzt es aus ihrer Schwester Cheyenne: „Ich bin soooo stolz auf dich!“ Und auch Valentinas GZSZ-Kolleginnen Ulrike Frank und Chryssanthi Kavazi melden sich in der Kommentarspalte zu Wort. „Spannend“ und „wunderschön“ heißt es von ihnen.

Ihre Freunde und Fans beglückwünschen Valentina zu dem Mega-Erfolg und machen ihr unzählige Komplimente für die tollen Fotos. Von Valentina heißt es nur: „Mehr dazu in Kürze.“ Wir dürfen also gespannt sein, was die RTL-Darstellerin noch in petto hat.

