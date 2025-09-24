„GZSZ“-Star im Krankenhaus – er verlor zehn Kilogramm

Timur Ülker, bekannt aus der Serie „GZSZ“, blickt auf eine schwere Zeit zurück: Der Schauspieler musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Seine gesundheitlichen Probleme stellten eine große Belastung dar, doch inzwischen geht es ihm wieder besser.

Beim „One Luxury Jubiläum“ in Köln sprach Timur Ülker offen mit RTL über die Herausforderungen der letzten Wochen. Die Unterstützung seiner Familie und sein wiedergewonnenes Wohlbefinden geben ihm neue Kraft.

„GZSZ“-Star auf dem Weg der Besserung

Nach einer längeren Auszeit auf Instagram meldete sich Timur Ülker im August bei seinen Fans zurück und verriet, dass er im Krankenhaus war. Details über seine Diagnose hielt er zunächst zurück, doch nun ist klar: Der Schauspieler hatte eine akute Entzündung, die mit Antibiotika behandelt werden musste. Seine Partnerin Caroline Steinhof sagte bei der Veranstaltung, dass sie und die gemeinsamen Kinder froh seien, ihn gesund zu Hause zu haben.

Timur Ülker selbst zeigte sich ebenfalls erleichtert: „Also mir geht es blendend. Ich habe mich komplett durchchecken lassen.“ Obwohl die Erkrankung ihn sehr mitgenommen hat, bleibt er positiv gestimmt. Besonders freut er sich über die Unterstützung seiner Familie während dieser schwierigen Zeit.

Timur Ülker verliert zehn Kilo

Durch die Erkrankung hat Timur an Gewicht verloren. „Ich habe zwar zehn Kilo abgenommen und das in neun Tagen. Ich konnte nichts essen, aber jetzt stehe ich hier und es ist alles gut“, erklärte er zuversichtlich. Nach der Gesundheitskrise betont der Schauspieler, wie wichtig es ist, Stress zu vermeiden und sich auf die eigene Gesundheit zu konzentrieren: „Deswegen ist Gesundheit immer das größte Gut. Einfach mal Urlaub machen, was für die Seele machen, das ist auch immer sehr wichtig. Einfach weniger Stress haben.“

Der „GZSZ“-Star hat in diesem Jahr bereits seine Widerstandsfähigkeit bewiesen. Anfang des Jahres nahm er an der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und schaffte es auf den vierten Platz. Diese Erfahrung verdeutlicht seine Belastbarkeit und seinen Kampfgeist, den er auch in schwierigen Zeiten zeigt.

Heute steht Timur Ülker wieder gesund und gestärkt im Leben. Seine Erfahrungen erinnern daran, wie wichtig es ist, auf den eigenen Körper zu hören und sich Pausen zu gönnen. Der Schauspieler bleibt ein Vorbild für Resilienz und Gelassenheit, selbst in turbulenten Phasen.

