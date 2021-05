GZSZ: Kultstar Thomas Drechsel (Tuner) ganz offen – „Ich will neue Wege gehen“

Seit 2009 spielt Schauspieler Thomas Drechsel den Max 'Tuner' Krüger in der RTL-Soap „GZSZ“.

GZSZ-Star Thomas Drechsel. Foto: RTL / Sebastian Geyer

Ein Jahr wie das vergangene hat jedoch selbst der erfahrene „GZSZ“-Schauspieler noch nicht erlebt. Das Coronavirus hat alles auf links gedreht, wie er in einem Interview mit RTL berichtet.

„GZSZ“-Schauspieler Thomas Drechsel spricht über die Corona-Zeit

„Es ist eine Zeit, in der wir uns alle sehr viel mehr mit unserem Inneren beschäftigen müssen. Wir haben keine andere Wahl, denn uns wurden fast alle äußeren Ablenkungen genommen. Wir konnten nicht mehr shoppen, in Restaurants oder Kneipen gehen, Konzerte besuchen oder reisen. Wir sind auf das fixiert worden, was wir haben – nämlich uns. Ich bin viel spazieren gegangen, habe zuhause mehr Sport gemacht, wieder mehr gekocht, gelesen und bin zur Ruhe gekommen. Ich konnte auf meine innere Stimme hören und habe mir Zeit für mich genommen“, so Thomas Drechsel.

----------------------------------------

Das ist GZSZ:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt

Die Episoden zur Vorschau gibt es bei TV Now

---------------------

„GZSZ“-Schauspieler Thomas Drechsel: „Ich will neue Wege gehen“

Die Zeit habe ihn aber auch verändert, so der „GZSZ“-Star weiter. „Ich genieße die Gespräche eins zu eins mit Menschen und lerne sie besser kennen. Das Wichtigste ist wohl nicht, was wir anhaben oder wie die letzte Party war, sondern was wir im Innersten fühlen und welche Geschichte ein Mensch schreibt. Diese Zeit hat mich verändert. Ich habe neue Ziele bekommen. Ich will neue Wege gehen. Das Leben will gelebt werden“, schildert Drechsler seine Gedanken.

----------------------------------------

Mehr News zu GZSZ:

----------------------------------------

Welche das sind, das wollte der 34-Jährige noch nicht verraten. Wir dürfen also gespannt sein.

Was ist denn da los? „GZSZ“-Star Iris Mareike Steen teilt ein süßes Bild. Doch was geschieht im Hintergrund?