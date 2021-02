GZSZ: Ex-Star Susan Sideropoulus mit irrer Typveränderung! SO hast du die Schauspielerin noch nie gesehen

Die meisten kennen sie wohl als Verena Koch bei GZSZ: Von 2001 bis 2011 war Susan Sideropoulos in der Daily-Soap von RTL zu sehen.

Auch zehn Jahre nach ihrem Serientod bei GZSZ hat die 40-Jährige noch eine große Fanbase, die sie bei Instagram an ihrem Leben teilhaben lässt.

GZSZ: Ex-Star mit irrem Look

Am Wochenende dürfte der Ex-GZSZ-Star bei seinen Followern für den ein oder anderen Schockmoment gesorgt haben - Susan Sideropoulos hat sich einer irren Typveränderung unterzogen!

Zunächst teilte die zweifache Mutter ein Foto, auf dem sie Färbemittel in ihrem Haar hat. Es ist knallpink.

Das ist Susan Sideropoulos:

geboren am 14. Oktober 1980 in Hamburg

sie ist Schauspielerin und Fernsehmoderatorin

2001 ergatterte sie die Rolle der Verena Koch bei GZSZ

2005 heiratete sie ihren Jugendfreund Jakob Shitzberg, mit dem sie zwei Söhne hat (* 2010 und * 2011)

2007 gewann sie die zweite Staffel von Let's Dance mit Christian Polanc

2011 stieg sie bei GZSZ aus

Ab Herbst 2015 bekam sie die Hauptrolle in der Sat.1-Soap Mila

2019 war sie bei The Masked Singer zu sehen

Ex-GZSZ-Star mit pinken Haaren

Dass sie es wirklich durchgezogen hat, zeigt Susan Sideropoulos kurze Zeit später. In einem Video hat sie zuerst noch lange blonde Haare. In der nächsten Sequenz sind die Haare dann ein gutes Stück kürzer - und am Ende schließlich rosa. Die Schauspielerin hat es tatsächlich getan. Dazu schreibt sie: „Das Leben ist so bunt, wie du es ausmalst.“

Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos. Foto: picture alliance / AAPimages / Lueders | AAPimages / Lueders

Die Fans, darunter auch zahlreiche Promis, sind begeistert von dem neuen Look.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Ruth Moschner: Ahhhhhhhhhh, es sieht mega aus!!!

Oana Nechiti: Steht dir richtig gut!

Rhea Harder-Vennewald: Wie cooooool! Nice

Tolle Farbe. Und du hast selber die Haare abgeschnitten?

Puhhhhh das macht ja gute Laune. Sehr schön geworden. Und ist auch eine Schnittanleitung dabei gewesen? Super

Wow , was für eine Veränderung , ich finde es cool. Man sollte viel öfter Mut zur Farbe zeigen

