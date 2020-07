GZSZ: Ex-Star versucht sich als Influencerin – und scheitert kläglich

View this post on Instagram

Ich wollte auch mal so Badeanzug Bilder machen, wie ich sie die ganze Zeit bei Insta sehe 😜🩱🙃 Mein Mann nur so: „😫“ Und ich frag mich immer- Wie machen das die andern alle? Haben die n Fotograf dabei oder wie bestechen die ihre Männer? 😂😂😂 Weil er mich liebst, drückt er hin und wieder doch mal auf den Auslöser🥰 #KeinInstaHusband #😝