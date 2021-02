GZSZ: Ex-Star Susan Sideropoulos zeigt Umstyling – SO sieht sie nicht mehr aus

Im Lockdown muss man eben kreativ werden. Das beweist Ex-GZSZ-Darstellerin Susan Sideropoulos am Wochenende.

Die Schauspielerin, die als Verena Koch in der RTL-Soap GZSZ bekannt geworden ist, kennt man normalerweise mit langen, blonden Haaren – bis jetzt!

GZSZ-Star Susan Sideropoulos ist keine Blondine mehr

Jahrelang stand Susan Sideropoulos in der Rolle des blondhaarigen Modepüppchens bei GZSZ vor der Kamera. Und auch Jahre nach ihrem Ausstieg hat man die Schauspielerin jederzeit wiedererkannt.

Am Wochenende unterzog sich die Hamburgerin aber einem privaten Umstyling und da mussten die Fans glatt zweimal hinsehen, um den TV-Star wiederzuerkennen.

Schauspielerin Susan Sideropoulos hat sich von ihrer blonden Mähne getrennt. Foto: picture alliance/dpa

Denn: Susan Sideropoulos hat sich tatsächlich von ihren blonden Haaren getrennt.

----------------------------------------

Das ist Susan Sideropoulos:

Susan Sideropoulos wurde am 14. Oktober 1980 in Hamburg geboren

Ihr Vater ist Grieche, ihre Mutter wurde als Kind deutsch-jüdischer Flüchtlinge in Israel geboren

Seit Ende 2005 ist Susan mit ihrer Jugendliebe Jakob verheiratet – das Paar hat zwei Söhne

Große Bekanntheit erlangte Susan Sideropoulos durch ihre Rolle der Verena Koch in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

2011 stieg die Schauspielerin jedoch aus der Serie aus

Im Juli 2019 nahm Susan Sideropoulos im Schmetterlingskostüm an der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil

----------------------------------------

GZSZ: Ex-Darstellerin färbt sich die Haare pink

Stattdessen trägt Susan Sideropoulos nun Knallpink auf der Kopfhaut. Ein gewöhnungsbedürftiger Look, der bei ihren Fans und Kollegen aber sofort ins Schwarze trifft.

In einem Clip bei Instagram nimmt Susan ihre Follower mit bei ihrer Verwandlung. Zu Beginn sieht man die 40-Jährige noch mit einem blonden Bob. Wenige Sekunden später wuschelt sie sich durch die pinkfarbenen Haare.

----------------------------------------

----------------------------------------

GZSZ-Fans flippen aus vor Freude – „Steht dir richtig gut!“

Zu ihrem neuen Look schreibt Susan Sideropoulos: „Das Leben ist so bunt, wie du es ausmalst.“ Offenbar war die Schauspielerin den trüben Lockdown-Alltag satt und will mit ihrer neuen Frisur wieder für gute Laune sorgen.

Ihre Fans und Freunde sind mehr als begeistert. „Hammer. Steht dir richtig gut!“, kommentiert „Let's Dance“-Star Oana Nechiti. Auch Moderatorin Ruth Moschner ist bei diesem Anblick völlig von den Socken: „Ahhhhh, sieht mega aus!!!!“

Für ihre Typveränderung erhält Susan Sideropoulos viel Lob. Zu gerne würden die RTL-Zuschauer sie auch wieder bei GZSZ sehen. Ihr Serientod lässt sie bis heute nicht los.