GZSZ-Comeback für Susan Sideropoulos: Ein Satz lässt die RTL-Fans von noch mehr träumen

Sie ist wieder hier, in ihrem Revier … Mehr als zehn Jahre nach ihrem Ausstieg bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Kurz: GZSZ) ist Susan Sideropoulos wieder zurück. In dem GZSZ-Ableger „Leon, kämpf um deine Liebe“ gibt die 42-jährige Hamburgerin ihr Comeback als Doppelgängerin ihrer ehemaligen Serienfigur Verena Koch.

Wir haben mit Susan Sideropoulos über ihre neue Rolle als Sarah Elsässer und die Rückkehr zu „GZSZ“ gesprochen.

Liebe Frau Sideropoulos, mit „Leon, kämpf um deine Liebe“ geht das GZSZ-Spin-off am 11. Januar in die nächste Runde. In Zeiten, in denen viele Shows nur kurz Bestand haben und Streamingdienste den Markt dominieren – wie erklären Sie sich, dass der „GZSZ“-Kosmos noch immer so erfolgreich ist?

Ich denke, es liegt daran, dass die Serie sich immer weiterentwickelt hat. Sie ist mit den Generationen mitgewachsen, behandelt alle relevanten Themen. Und die alten Fans bleiben dran, weil viele ihrer Lieblinge noch dabei sind und immer wieder neue tolle dazu kommen.

In der neuen Folge bekommen Sie Unterstützung von „GZSZ“-Urgesteinen wie Wolfgang Bahro oder Ulrike Frank. Wie hat es sich angefühlt, wieder mit den alten Kolleginnen und Kollegen vor der Kamera zu stehen?

Das war ein weiteres Highlight für unseren Film. Für mich persönlich war es megaschön. Zum einen das Wiedersehen und zum anderen für die Geschichte.

Auf wen haben Sie sich besonders gefreut?

Auf alle drei. (lacht)

Sie haben 2011 „GZSZ“ verlassen – gab es Momente, in denen Sie diese Entscheidung bereut haben?

Nein. Ich bereue grundsätzlich nichts. Es war die richtige Entscheidung für den Moment und hat mich dahin geführt, wo ich heute bin.

Nach den Dreharbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen – würden Sie noch einmal zu ‚GZSZ‘ zurückkehren?

Ich sage niemals nie, das ist meine Devise. Ich schaue bei allen Entscheidungen, wie sie sich anfühlen und wenn es sich richtig anfühlt, warum nicht (lacht).

Stellen wir uns vor, Sie bekämen das Angebot, zu ‚GZSZ‘ zurückzukehren und wären dem nicht abgeneigt – wie würden Sie die Rückkehr inszenieren? Verena ist ja bekanntlich tot.

Dank unseres Spin-offs bin ich ja Sarah. (lacht)

Wie geht es im Jahr 2023 für Sie weiter?

Das Jahr startet schon mal großartig mit unserer LEON-Fortsetzung. Im Frühjahr erscheint dann mein zweites Buch. Das sind schon mal zwei Mega Highlights. Bin gespannt, was sonst noch auf mich wartet….

„Leon – Kämpf um deine Liebe“ läuft am Mittwoch, den 11. Januar 2023 um 20.15 Uhr bei RTL. Bereits ab dem 4. Januar steht der Spielfilm zum Abruf auf RTL+ bereit.“