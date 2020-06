GZSZ geht jetzt diesen einmaligen Schritt – „Das hat es noch nie gegeben“

GZSZ begeistert täglich Millionen Zuschauer. Jetzt können sich die Fans der Soap freuen: In Zukunft gibt es noch mehr zu sehen. GZSZ geht einen einmaligen Schritt und ruft ein Spin-off ins Leben, wie RTL am Montagabend mitteilte.

Sunny (gespielt von Valentina Pahde), die Enkelin von GZSZ-Urgestein und Bösewicht Jo Gerner, geht für eine Fotografie-Masterclass nach München.

GZSZ: Spin-Off bei TV Now

Doch die Figur verschwindet dafür nicht komplett von der Bildfläche, das Abenteuer wird im Spin-off „Sunny - Wer bist du wirklich?“ begleitet. Neben Hauptdarstellerin Valentina Pahde sind in der Event-Serie, die bei TV Now zu sehen sein wird, unter anderem auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Ben Andrews Rumler dabei.

Valentina Pahde ist die Hauptdarstellerin im ersten GZSZ-Spin-Off. Foto: imago images / Future Image

Von den Schauspielern wurde einiges abverlangt: Wegen der Corona-Pandemie musste der gesamte Cast mit Produzent Manuel Meimberg zwei Wochen lang in eine Quarantäne-Villa ziehen, um bei den Dreharbeiten den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten zu müssen.

Das ist Valentina Pahde:

geboren am 4. Oktober 1994 in München

ihre Zwillingsschwester ist Schauspielerin Cheyenne Pahde („Alles was zählt“)

von 1998 bis 2006 spielte sie mit ihrer Schwester in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ mit

von 2010 bis 2011 übernahm sie eine Rolle in „Marienhof“ (ARD)

seit 2015 spielt sie Sunny Richter bei GZSZ

Filmriss nach ereignisreicher Nacht

Darum geht es im Spin-off: So schön wie sich Sunny das Abenteuer München vorgestellt hat, wird es nicht. Bei einer Party kommt es zu einem Todesfall - nach der langen Nacht hat Sunny einen Filmriss. Nun liegt es an ihr herauszufinden, was passiert ist.

Valentina Pahde freut sich über Projekt

Valentina Pahde freut sich über das neue Projekt. Sie erklärt RTL: „Wir haben die Möglichkeit bekommen, zu zeigen, dass in jedem unserer GZSZ-Charaktere viel mehr steckt, als man denkt und das wollen wir jetzt auch zeigen.“ (cs)

Die Event-Soap „Sunny- Wer bist du wirklich?“ wird bei TV Now erscheinen.