GZSZ: Nach heftigen Zuschauer-Reaktionen – RTL greift ein

Seit 1992 gibt es „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) bereits schon. Und nach wie vor erfreut sich die RTL-Serie großer Beliebtheit. Alles hat es schon gegeben: Hochzeiten, Morde und große Dramen. Aktuell beschäftigt die Fans vor allem ein Liebes-Dreieck.

Das Liebes-Drama um Moritz, Luis und Johanna lässt die GZSZ-Zuschauer nicht los. Besonders die jüngsten Entwicklungen erhitzt die Gemüter und die Zuschauer gehen auf die Barrikaden. Die Reaktionen sind sogar so krass ausgefallen, dass der Sender jetzt einschreitet.

GZSZ: Liebes-Dreieck sorgt für Wirbel

Es war ein langer Weg, bis sich Luis (gespielt von Marc Weinmann) und Moritz (gespielt von Lennart Borchert) endlich ihrer Gefühle füreinander bewusst wurden und zueinander fanden. Doch dann der Schock: Das Paar trennte sich. Moritz nahm einen Job als Escort an. Zunächst sollte er die Kunden nur zu einem Essen begleiten und ihnen Gesellschaft leisten. Doch mit Blick auf das schnelle Geld ging Moritz weiter und landete mit einem Kunden im Bett.

Luis konnte seinem Freund den Seitensprung nicht verzeihen und trennte sich von ihm. Doch damit war das Drama noch nicht an seinem Höhepunkt angekommen. In seinem Liebeskummer wollte sich Luis ablenken und ließ sich auf einen One-Night-Stand mit Johanna ein. Die Tochter der GZSZ-Kultstars Joe Gerner und Kathrin Flemming ist seit Wochen in Luis verliebt und nun könnte sich tatsächlich etwas daraus entwickeln.

RTL mit klarem Statement

Das passt den Zuschauern jedoch offenbar so gar nicht, schließlich hatten sich viele ein Liebescomeback des homosexuellen Paares gewünscht. Die Reaktionen auf die aktuellen Folgen sind offenbar so heftig, dass der Sender nun ein Statement auf Instagram veröffentlichte. „Liebe LuMo-Fans, wir sehen, dass euch die aktuellen Entwicklungen um Luis, Moritz und Johanna emotional sehr nahe gehen. Einige sind verletzt und viele enttäuscht, dass LuMo sich getrennt haben. Auch die Geschichte zwischen Johanna und Luis gefällt nicht jedem. Dass diese Geschichte bei einigen solch heftige Reaktionen hervorruft, damit haben wir nicht gerechnet.“

Zudem stellt RTL klar, dass „keine Informationen über zukünftige Storylines herausgeben“ werden können. Manche Zuschauer fühlen offenbar so sehr mit den Charakteren mit, dass der Sender in Sorge ist. „Da wir alle unterschiedlich sind, fühlen wir auch unterschiedlich – die einen mehr, die anderen weniger. Und wenn die dunklen Gedanken manchmal zu viel werden, ist es das Beste, sich Hilfe zu suchen“, heißt es. Wer Hilfe benötige, könne bei der anonymen Telefonseelsorge unter der kostenlosen Nummer 0800 / 111 0 111 anrufen. Oder sich über die Homepage http://www.telefonseelsorge.de beraten lassen.