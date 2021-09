„GZSZ“-Knaller: RTL stellt SIE vor – du kannst sie bereits Donnerstag im TV sehen

Huch, das ging jetzt aber flott. Am Mittwochmorgen stellte RTL seinen neuen „GZSZ“-Star Sara Fuchs vor. Am Donnerstag ist die 28-Jährige bereits das erste Mal in der RTL-Seifenoper zu sehen.

Bei „GZSZ“ wird Sara Fuchs die Rolle der Miriam Behnke übernehmen. Wie ihre Rolle aussieht und wie man sie am „GZSZ“-Set aufgenommen wurde, verrät sie im Interview mit RTL.

„GZSZ“: RTL zaubert neue Rolle aus dem Hut

„Ich spiele die Rolle der Miriam Behnke und sie ist die Freundin von Luis Ahrens. Sie kommen gerade von einer gemeinsamen Weltreise aus Australien und Neuseeland zurück und dann begleitet Miriam Luis nach Berlin. Miriam möchte sich mit Luis in Berlin ein gemeinsames Leben aufbauen und einen guten Anschluss finden. Da lernt sie natürlich auch Luis' Mutter Nina und seine ältere Schwester Toni kennen. Miriam angelt sich mithilfe von Eric nach ihrer Ankunft einen Job im Mauerwerk. Luis und sie freunden sich mit Moritz und Jonas an. Miriam möchte das Leben feiern und es mangelt ihr nicht an Einsatz oder Ideen, wenn es darum geht, gemeinsam Spaß zu haben“, erklärt die Schauspielerin.

-----------------

Das ist die RTL-Soap 'GZSZ':

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

-----------------

Soso. Die Rolle bekam Fuchs über ein E-Casting. Dort konnte sie die Produzenten so überzeugen, dass sie direkt zu zwei Live-Castings eingeladen wurde. Ihre Ausbildung machte die Heinsbergerin übrigens in Köln.

„GZSZ“-Schauspielerin Sara Fuchs: „Miriam ist lebensfroh, abenteuerlustig und neben ihrer Unbeschwertheit auch sensibel und einfühlsam“

Sara Fuchs spielt die Rolle der Miriam Behnke. Foto: RTL - Rolf Baumgartner

Und worauf dürfen sich die „GZSZ“-Fans einstellen? „Die Zuschauer:innen können sich auf einen facettenreichen und schlagfertigen Charakter freuen! Miriam ist lebensfroh, abenteuerlustig und neben ihrer Unbeschwertheit auch sensibel und einfühlsam. Sie ist eine loyale Freundin und auch mal ganz gut darin, in das eine oder andere Fettnäpfchen zu treten“, erklärt Sara Fuchs. Na, da sind wir ja mal gespannt.

----------------

Weitere Nachrichten zu GZSZ:

GZSZ-Star Timur Ülker: Dieses Bild lässt Fanherzen höherschlagen – „Tolles Foto von euch beiden“

GZSZ-Star Ulrike Frank mit Mega-Ausschnitt – „Geheimnis gelüftet“

GZSZ-Star Valentina Pahde sorgt für Lacher – Grund sind diese sexy Fotos von Rúrik Gíslason

--------------------

Wer ist das denn? Ein neues Gesicht sorgt bei „GZSZ“ für Verwunderung.