GZSZ: Trauriger Abschied – Fans müssen ab Herbst auf SIE verzichten

Seit dem 13. Juli 2018 ist sie ein fester Teil der „GZSZ“-Familie. Olivia Marei, oder besser bekannt als „Toni“. Doch schon ab Herbst müssen die RTL-Zuschauer auf die 32-jährige Wiesbadenerin verzichten.

Der Grund: Die „GZSZ“-Schauspielerin bekommt ihr zweites Baby und verabschiedet sich in die wohlverdiente Pause. Ein schöner, aber auch schwerer Schritt für Olivia Marei.

„GZSZ“: Olivia Marei verabschiedet sich in die Babypause

„Ich freue mich auf die besondere Zeit mit meiner Familie, aber werde natürlich das GZSZ-Team auch sehr vermissen. Es hilft zu wissen, dass ich ja zurückkehre und der Abschied nicht von Dauer ist“, fasst Marei ihren inneren Zwiespalt gegenüber RTL zusammen.

So werde ihr besonders schwerfallen, dass sie nicht mehr täglich am Set sein werde. „Mir wird es total schwerfallen, all die Menschen, die ich die letzten Jahre bei GZSZ ins Herz geschlossen habe, nicht mehr täglich sehen zu können. Aber wenigstens leben wir im digitalen Zeitalter und können auch so weiterhin Kontakt halten.“

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

Die Daily Soap wird seit 1992 ausgestrahlt

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL

In der Mediathek von RTL+ sind neue Folgen bereits vor der Ausstrahlung als Vorschau abrufbar

Einige Kolleginnen und Kollegen hätten auch schon einen Besuch in Wien angekündigt, worauf sie sich natürlich sehr freue. „Ein anderer Aspekt, der mir sicherlich auch nicht leichtfallen wird, ist, dass ich nicht mehr täglich mein Handwerk als Schauspielerin ausüben kann. Ich habe so eine große Leidenschaft für meinen Beruf und weiß jetzt schon, dass sich während der Babypause sicherlich eine 'Spielwut' aufbauen wird. Ich freue mich schon darauf, nach der Babypause wieder mit vollem Elan einzusteigen!“

Sie wolle nun aber erst mal die Zeit mit ihrer Familie in ihrer Heimat Wien genießen. Verständlich. Der Nachwuchs wird sie sicherlich genug auf Trab halten.

