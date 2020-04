GZSZ: DIESE Szene aus der 7000. Folge wirst du nie wieder vergessen

Es hätte so schön werden sollen! Die drei Freundinnen Maren, Yvonne und Nina planen einen Urlaub auf Fuerteventura. Doch dann nimmt bei GZSZ der Traumurlaub eine dramatische Wendung - und wird zum Albtraum.

Bei GZSZ gibt es viel Drama, davon lebt die erfolgreichste Daily-Soap Deutschlands. Doch für Jubiläumsfolgen lassen sich die Drehbuchautoren dennoch was ganz Besonderes einfallen. So auch für die 7000. Folge, die am Mittwoch ausgestrahlt wird. Eine Szene aus der Episode in Spielfilmlänge werden Zuschauer und Fans von GZSZ so schnell sicher nicht vergessen!

GZSZ: Traumurlaub wird zum Albtraum

Achtung, Spoiler! Wenn du nicht wissen willst, was in der Folge passiert, dann lies nicht weiter.

Alles beginnt in Berlin. Maren, Yvonne und Nina freuen sich auf ihren Urlaub auf den Kanaren. Doch in der Nacht vor der Abreise hat Maren einen schlimmen Albtraum. Ihre Freundin Katrin stürzt darin bewusstlos ins Wasser. Schweißgebadet wacht die Vierfach-Mutter auf. Weil sie weiß, dass es ihrer besten Freundin nicht gut geht, beschließt sie kurzerhand, sie einzuladen.

Nina und Yvonne sind davon wenig begeistert, arrangieren sich aber mit der Situation.

Maren lädt Katrin zum gemeinsamen Urlaub mit Yvonne und Nina ein. Foto: TVNOW / Benjamin Kampehl

Maren stürzt den Abhang hinunter

Die vier Frauen machen eine gemeinsame Boot-Tour und siedeln auf eine andere, kleine Insel über. Doch dann der Schock: Als sie von ihrer Wanderung zurückkommen, ist das Boot verschwunden. Das Quartett ist auf der einsamen Insel gefangen. Und es kommt noch schlimmer: Die Frauen finden ein unheimliches, verlassenes Haus. Darin finden sie einen Zettel, auf dem auf Spanisch geschrieben steht: „Wir werden alle sterben.“ Ein Scherz oder ein böses Omen?

Das ist GZSZ:

GZSZ ist eine deutsche Seifenoper

sie wird seit Mai 1992 bei RTL ausgestrahlt

sie gilt als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres

+++ GZSZ: Neuer Star erlebt Schreckliches kurz nach ersten Episoden – „Ich bin ...“ +++

Nach einem Streit verschwindet Katrin plötzlich. Die Frauen, allen voran Maren, machen sich große Sorgen und suchen nach der Geschäftsfrau. Dann kommt, was kommen musste: Maren rutscht auf einem losen Stein aus, stürzt einen Abhang hinunter und schlägt mit dem Kopf auf einen Felsen. Katrin hört den Schrei und eilt ihrer Freundin sofort zu Hilfe. Eine Szene, die bei Zuschauern für Schnappatmung sorgen dürfte. Kann Katrin ihre Freundin retten? Oder kommt die Hilfe zu spät? (cs)

Das siehst du am Mittwoch um 19.40 Uhr bei RTL oder bei TV Now.