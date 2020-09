GZSZ: Schock für die Fans! Wolfgang Bahro verliert bei Dreharbeiten fast sein Leben

Er ist DER Fiesling der RTL-Kultsoap „GZSZ“. Seit unglaublichen 28 Jahren spielt Wolfgang Bahro den „GZSZ“-Bösewicht und Staranwalt Jo Gerner. Nun hat Wolfgang Bahro ein Buch über seine Zeit bei „GZSZ“ geschrieben. Und enthüllt darin einige Details, die die Fans durchaus ins Schwitzen bringen könnten.

Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ verriet Wolfgang Bahro beispielsweise, dass es beinahe nicht zu den 28 Jahren Jo Gerner gekommen wäre. So empfand Bahro die ersten Folgen der Soap als „furchtbar. „Meine Agentin hat mich damals bekniet, das zu machen“, so Bahro. „Ich wollte die Rolle des Jo Gerner eigentlich nur zwei Monate spielen. Dann sind aber 28 Jahre daraus geworden“, so Bahro.

Das ist GZSZ:

GZSZ ist eine deutsche Seifenoper

sie wird seit Mai 1992 bei RTL ausgestrahlt

sie gilt als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres

Die Episoden sind auch bei TV Now online abrufbar

GZSZ: Diese Aktion hätte Wolfgang Bahro beinahe das Leben gekostet

Wolfgang Bahro hat ein Buch geschrieben. Foto: riva Verlag

Und auch eine zweite Aktion hätte die Karriere beinahe für immer beendet. Wolfgang Bahro wäre bei den Dreharbeiten nämlich beinahe gestorben, wie er berichtet. So lag Bahro für eine Szene in der Badewanne, als plötzlich ein Scheinwerfer umkippte.

Das ist Wolfgang Bahro:

Wolfgang Bahro wurde am 18. September 1960 in Berlin Wilmersdorf geboren

Wolfgang Bahro arbeitet als Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher

Wolfgang Bahro ist verheiratet und hat einen Sohn

„Ein Mitarbeiter ist an ein Kabel gestoßen, an dem ein Scheinwerfer hing. Der kippte dann so langsam in meine Richtung. Ich dachte nur: Ups, Elektrik und Wasser vertragen sich doch nicht so gut, und bin ganz schnell aus dem Wasser gesprungen. Da sprühten auch schon die Funken, als der Scheinwerfer im Wasser versank.“

Das ist zum Glück gerade noch einmal gut gegangen.