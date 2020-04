GZSZ: Schock für Fans – blankes Entsetzen, als sie DAS sehen

Die 7000ste GZSZ-Folge wurde unter anderem am Strand gedreht.

Ein Schock für die Fans von GZSZ!

Am 29. April strahlt der Sender RTL bereits die 7000. Folge der Kult-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, kurz GZSZ, aus. Für viele Fans der Serie ist das ein riesiges Highlight! Doch nach der Jubiläumsfolge soll schon Episode 70.130 folgen. Wie ist das möglich? Hat RTL da etwa einige Tausend Folgen übersprungen? Und wo kommen die ganzen Episoden, von denen noch nie einer gehört hat, auf einmal her?

GZSZ: Sendeausfall wegen Corona?

Doch kein Grund zur Panik. Es gibt mittlerweile eine Erklärung für alles. Und zwar handelt es sich bei der mysteriösen Folge um ein Special, das nach der GZSZ-Episode 7013 laufen soll. Das Coronavirus hatte hier diesmal seine Finger nicht im Spiel, auch wenn das Team sich momentan in der Produktionspause wegen dem Virus befindet.

Die Special-Folge soll von der normalen Handlung der Serie losgelöst sein und hauptsächlich aus Rückblenden in vergangene Folgen bestehen. Die beiden Serien-Protagonisten Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Alexander Cöster (Clemens Löhr) sollen sich in dieser Episode an die gute alte Zeit zurückerinnern.

Weitere solcher Episoden geplant

Grund für diese Aktion ist allerdings tatsächlich das Coronavirus. Mit der Special-Folge wolle sich das Produktionsteam einen kleinen Puffer schaffen. Die Dreharbeiten gehen coronabedingt nämlich erst seit Anfang wieder weiter. Für weitere Folgen ist also gesorgt.

Dennoch sind noch vier solcher Sonderfolgen geplant. Bis Juni sollen noch die Folgen 70 200, 70 240 und 70 340 ausgestrahlt werden. Das berichtet die 'Bild'. (kf)