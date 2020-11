GZSZ: RTL gibt riesige Veränderung bekannt – auch Jo Gerner betroffen

28 Jahre läuft Deutschlands bekannteste Daily-Soap „GZSZ“ bei RTL. 28 Jahre voller Dramen, Tragödien und Glück. Doch irgendwann ist es auch mal Zeit, eine Serie umzubauen.

Das tun die „GZSZ“-Macher nun. Und zwar im absolut wörtlichen Sinn. Sie bauen das Set der Serie um.

GZSZ: RTL baut den Kolle-Kiez um

So gab RTL bekannt, dass die Außenkulisse, die in den Filmstudios Babelsberg steht, „eine neue Adresse und eine umfassende Auffrischung“ bekommen werden. Die Umbauarbeiten seien sogar schon gestartet, so der Sender.

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

'GZSZ' ist eine deutsche Seifenoper

Sie wird seit Mai 1992 bei RTL ausgestrahlt

Sie gilt als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres

'GZSZ' wird von der 'UFA Serial Drama' produziert

Sie läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr

Zu den bekanntesten Stars gehören Wolfgang Bahro alias 'Jo Gerner' und Iris Mareike Steen alias 'Lilly Seelfeld'

Grund für den Umbau sei, dass der sogenannte „Kolle-Kiez“ in die Jahre gekommen sei.

Die Bauarbeiten bei GZSZ haben bereits begonnen. Foto: Holger Fritzsche

„Der Kolle-Kiez war für 5 Jahre geplant. Damals hat niemand ahnen können, dass die Außenkulisse viel länger herhalten darf“, erklärt Produzentin Christina Vogel-Froehlich.

GZSZ: Alte Kulissen mussten 14 Jahre lang herhalten

So wurde mittlerweile 14 Jahre lang in den Kulissen gedreht. Vogel-Froehlich weiter: „Wir haben bewusst entschieden, die Grundstruktur zu erhalten. Der Zuschauer soll das Zuhause von Gerner und Co., den Bachmanns, Seefelds, Familie Ahrens und allen anderen sofort wiedererkennen. Aber es wird auch viel Neues zu entdecken sein. Wir haben aus den letzten Jahren Unmengen Erfahrungen und auch tolle neue, kreative und innovative Ideen einbringen können.“

Der Zuschauer darf die neuen Kulissen dann ab Januar im TV betrachten. Ein kleiner Hinweis: Sie sollen an die „typische Ecken von Mitte und Prenzlauer Berg“ angelehnt sein.