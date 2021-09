„GZSZ“: Schock für die Fans – Star verkündet Abschied nach 25 Jahren

Diese Nachricht ist ein Schock. Daniel Fehlow verabschiedet sich von „GZSZ“. Seit 1996 spielt der Schauspieler bereits die Rolle des Leon Moreno. Ist also ein echtes „GZSZ“-Urgestein.

Jetzt aber ist es an der Zeit etwas Neues auszuprobieren. Ähnlich wie schon vor ihm Valentina Pahde mit „Sunny – wer bist du wirklich“ und Timur Ülker mit „Nihat – alles auf Anfang“ wird sich auch Daniel Fehlow Zeit für ein „GZSZ“-Spin-Off nehmen.

„GZSZ“: Schock für die Fans – Daniel Fehlow legt Pause ein

„Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ wird die neue Serie von Daniel Fehlow heißen, in der er weiterhin die Rolle des Leon Moreno einnehmen wird. Inhaltlich geht es darum, dass Leon nach dem Liebes-Aus mit Nina (gespielt von Maria Wedig) eine Pause braucht. Er verlässt Berlin, um woanders sein Glück zu finden.

------------------

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

-----------------------

Sein Weg führt Leon dabei zunächst nach Tokio, wo er seinen Sohn Vince besucht. Danach will er ans Meer. Zusammen mit seinem kleinen Sohn Oscar fährt der gelernte Koch an die Ostsee und steigt dort in eine Kite-Schule ein.

„GZSZ“-Star Daniel Fehlow: „Drehen, wo andere Urlaub machen – das gefällt mir“

„Bei der Serie begann meine Karriere, das Set ist mein zweites Zuhause und viele Kolleginnen und Kollegen wurden zu Freunden. Nun freue ich mich sehr auf die nächste große Geschichte meiner Rolle. Diese spielt dann nicht mehr in Berlin, sondern am Meer. Leon baut sich mit der Surfschule eine neue Zukunft auf, an der schönen Ostsee! Drehen, wo andere Urlaub machen – das gefällt mir“, ist Daniel Fehlow gegenüber „RTL.de“ schon in heller Vorfreude, was seine neue Rolle angeht.

Danach soll der Schauspieler aber wieder zu „GZSZ“ zurückkehren. Wie lange der Abstecher an die Ostsee dauern wird, verriet RTL bislang nicht.

----------------------------------------

