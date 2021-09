GZSZ-Star Anne Menden ist sprachlos: „Es ist wie verhext“

Als GZSZ-Schauspielerin ist es Anne Menden gewohnt vor der Kamera zu stehen und im richtigen Moment abzuliefern. Für einen Schnappschuss mit GZSZ-Kollegin Iris Mareike Steen brauchte die Schauspielerin jetzt allerdings ganz schön viel Geduld.

Denn so richtig wollte es mit dem gemeinsamen Foto bei den GZSZ-Stars nicht klappen.

GZSZ-Stars Anne Menden und Iris Mareike Steen kriegen sich nicht mehr ein

So professionell die GZSZ-Darstellerinnen auch täglich vor der Kamera performen, umso alberner wird es, wenn es um private Schnappschüsse geht.

Anne Menden, hier im November 2019, ist Schauspielerin in der RTL-Serie GZSZ. Foto: IMAGO / Oliver Langel

Eigentlich wollte Anne Menden ihren Followern bei Instagram ein makelloses Foto mit Iris präsentieren, doch stattdessen teilt die 35-Jährige eine Momentaufnahme davon, wie sich die beiden gerade kringelig lachen.

----------------------------------------

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

Mittlerweile gibt es bereits mehrere Ableger-Formate der Show. Mit ihrer Rolle in „Sunny – Wer bist du wirklich?”, feierte Valentina Pahde den Mega-Erfolg

----------------------------------------

GZSZ-Schauspielerin geknickt: „Sorry, aber besser ging es nicht!“

Es ist ein fröhlicher und vor allem sehr ehrlicher Anblick, dennoch heißt es von Anne: „Es ist wie verhext... Iris Mareike Steen und ich sind einfach nicht in der Lage, ein vernünftiges Foto zusammen zu machen... also sorry von uns, aber besser ging es nicht!“

Demnach sei das Bild das einzig „brauchbare“ von rund 37 Versuchen. Während Anne sich ein wenig darüber ärgert, dass sie kein fotoshootingwürdiges Ergebnis bekommen haben, feiern ihre Fans die Aufnahme gerade für ihre Authentizität. „Das Bild ist umwerfend. Unperfekt perfekt“, kommentiert eine Followerin.

GZSZ-Star Anne Menden, hier im November 2019, ist auch auf Instagram sehr beliebt. Foto: IMAGO / Sven Simon

GZSZ-Fans reagieren eindeutig: „Nicht so langweilig gestellt, sondern herrlich normal“

Das Lachen der beiden Schauspielerinnen sei geradezu ansteckend. „Das Bild ist doch richtig schön und aufmunternd“, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Und weiter: „Ich mag so spontane Schnappschüsse, sind so viel schöner als gestellte auf Kommando.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Diese Meinung scheinen die Fans zu teilen. Von einer anderen Userin heißt es ebenfalls: „Das sind die schönsten Bilder, nicht so langweilig gestellt, sondern so herrlich normal und erfrischend!“ Und genau das sollten wir uns wohl alle hinter die Ohren schreiben, wenn wir das nächste Mal Fotos von uns im Netz teilen wollen. Weniger grübeln, sondern einfach machen und genießen.

