Heute im TV: „GZSZ“-Neuzugang Pauline Afaja bangt um ihre Rolle

Im berühmt-berüchtigten Kolle-Kiez von „GZSZ“ wird es einfach nie langweilig! Egal ob durch unvorhergesehene Plot-Twists oder neue Rollen – die Daily-Soap wird regelmäßig aufgemischt. Für Wirbel sorgt momentan Newcomerin Pauline Afaja, die die Rolle der Flora „Flo“ Kästner übernimmt und in die Nachbarschaft zurückkehrt.

Doch aktuell steht ihr Leben auf dem Kopf!

Rolle von „GZSZ“-Star plagen Zukunftsängste

„GZSZ“-Neuling Pauline Afaja kehrte vor kurzem als Flora Kästner alias „Flo“ in die Daily-Soap zurück. Ihre Figur verkörperte sie bereits vor einigen Monaten, nun soll sie dem Kolle-Kiez längerfristig erhalten bleiben. Ihre Rolle? Eine selbstständige junge Frau mit einem beeindruckenden Background – und einer ganz besonderen Verbindung zu Jonas (gespielt von Felix van Deventer). Mit gerade einmal 25 Jahren führt Flo eine eigene Sicherheitsfirma und trägt schon ordentlich Verantwortung.

Doch Achtung, Spoiler-Alarm für alle eingefleischten Fans! In Folge 8136, die am Dienstag (29. Oktober) ausgestrahlt wird, geht Flo durch harte Zeiten. Nachdem sie ihre Firma verloren hat, steht ihr Leben auf dem Kopf: Zukunftsängste und Geldsorgen setzen ihr zu und zu allem Überfluss ist ihr Freund Jonas gerade nicht da, um sie aufzufangen. Um über die Runden zu kommen, jobbt Flo im Mauerwerk – doch dieser Nebenjob könnte schon bald der Anfang von etwas ganz Großem sein!

„GZSZ“: Geht es für Flo bergauf?

Bei einem Event von Female Hoch 3 springt Flo im Mauerwerk spontan bei der Gästebetreuung ein und kann Emily (Anne Menden) so aus der Patsche helfen. Flo merkt, wie gut ihr das Eventmanagement gefällt und fragt Moritz direkt über die Firma und seinen Job aus. Prompt fragt sie Emily, ob es noch einen freien Praktikumsplatz im Unternehmen gibt.

Findet Flo damit schon bald ihre Berufung?

Übrigens: Die „GZSZ“-Newcomerin ist keine Unbekannte im TV. Durch eine Wildcard bei „Wetten, dass…?“ erhielt Pauline Afaja 2010 einen Platz in der fünften Staffel von „Germany’s next Topmodel.“ Damit begann ihre Reise in der TV-Welt.