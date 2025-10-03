Ex-„GZSZ“-Star Nina Bott packt aus: DAS ist der Grund für ihren Alkoholverzicht

Auf der Wiesn wird jedes Jahr in großem Stil gefeiert – sieben Millionen Liter Bier wurden allein 2024 konsumiert. Dass es auch ohne Alkohol geht, zeigt die ehemalige „GZSZ„-Schauspielerin Nina Bott. Bei Cathy Hummels’ Wiesnbummel griff sie zu einem alkoholfreien Kokos-Cocktail – dahinter verbirgt sich ein ernster Grund! Im Gespräch mit „Bunte.de“ offenbart sie, warum sie seit Jahren ganz bewusst auf Alkohol verzichtet.

Für Ex-„GZSZ“-Star Nina Bott ist es nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch der Erfahrungen. Sie sagt, sie möge weder den Geschmack noch den Zustand, in den Alkohol einen versetze. Vor allem aber steckt eine tragische Familiengeschichte hinter ihrer Entscheidung: Beide Eltern waren alkoholkrank.

„GZSZ“-Star Nina Bott geprägt durch familiäre Sucht

Bereits im Dschungelcamp sprach Nina Bott offen über die Alkoholsucht ihrer Eltern. „Ich bin da negativ geprägt von meinen Eltern, weil beide Alkoholiker waren“, berichtete die „GZSZ“-Bekanntheit damals. Während ihr Vater täglich trank, habe ihre Mutter heimlich zur Flasche gegriffen. Als die Firma ihres Vaters bankrottging, verschlimmerte sich die Situation zusätzlich.

+++ „GZSZ“-Star im Krankenhaus – er verlor zehn Kilogramm +++

Besonders schwer: Ihre Mutter litt nicht nur an der Sucht, sondern auch an Depressionen und Essstörungen. Sie starb mit nur 51 Jahren im Schlaf – ausgerechnet an Ninas 27. Geburtstag. Trotz mehrfacher Therapieversuche konnte sie sich erst kurz vor ihrem Tod von der Sucht lösen. „Meine Mama war der liebste Mensch der Welt. Und der zerbrechlichste“, so Nina Bott gegenüber „Bunte.de„.

Neue Stärke in der eigenen Familie

Heute hat die einstige „GZSZ“-Bekanntheit ihre eigene Familie gegründet. Seit 2023 ist sie mit Unternehmer Benjamin Baarz verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat: Luna (9), Lio (6) und Lobo (4). Aus einer früheren Beziehung stammt Sohn Lennox Kaiser (21). Ihre Kinder geben der Schauspielerin Halt und sind ein wichtiger Grund, das schwierige Kapitel ihrer Vergangenheit nicht zu verdrängen, sondern offen darüber zu sprechen.

Den Alltag mit ihren Kindern meistert Nina Bott mit Humor und Pragmatismus. Statt abendlicher Pausenbrot-Planung setzt sie auf einen ganz eigenen Trick: „Manchmal lege ich die Kinder, wenn es ganz schnell gehen muss, in den Klamotten für den nächsten Tag ins Bett.“ So bleibt morgens mehr Zeit – ein Tipp, der zeigt, wie bodenständig die Schauspielerin trotz aller Herausforderungen geblieben ist.

Mit ihrer Offenheit macht der einstige „GZSZ“-Star deutlich, dass eine Alkoholerkrankung kein Tabuthema sein darf. Ihre persönliche Familien-Geschichte soll anderen Mut machen und zugleich ein Beispiel dafür sein, wie man aus einer schweren Vergangenheit neue Stärke schöpfen kann.