GZSZ: Mega-Schock für Fans! ER stirbt den Serientod

Traurige Nachrichten für alle Fans von GZSZ! Ein beliebter Charakter wird den Serientod sterben.

GZSZ: ACHTUNG, Spoiler!

Wenn du nicht wissen möchtest, wie es bei GZSZ weitergeht, dann lies nicht weiter.

Schon vor einigen Wochen gab RTL bekannt, dass gleich vier Darsteller auf einmal die erfolgreichste deutsche Daily-Soap verlassen werden. Clemens Löhr (Alexander Cöster), Nils Schulz (Robert), Gamze Senol (Shirin)und Annabella Zetsch (Brenda) werden schon bald nicht mehr zu sehen sein.

Alexander Cöster (Clemens Löhr) stirbt den Serientod. Foto: RTL / Sebastian Geyer

Das ist GZSZ:

GZSZ ist eine deutsche Seifenoper

sie wird seit Mai 1992 bei RTL ausgestrahlt

sie gilt als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres

GZSZ: Alex stirbt Serientod

Nun ist auch klar: Die Figur des Alex wird einen dramatischen Tod sterben.

So stirbt Alex: Gemeinsam mit seiner Partnerin Maren und deren Tochter Emma will Alex Berlin vorübergehend verlassen, um eine Weltreise zu machen. Kurz vor der Abreise macht Alex letzte Besorgungen und gerät in einen Streit zwischen Shirin und einem Passanten. Als der Mann auf Shirin losgeht, geht Alex dazwischen, wird auf die Straße geschubst - und von einem heranfahrenden Lkw überfahren.

Clemens Löhr weiter bei GZSZ

Für Schauspieler Clemens Löhr ist es ein „seltsames Gefühl“, dass seine Figur stirbt, gibt er gegenüber RTL zu. Aber: „Ich muss sagen, ich finde es gut so. Mit einem 'Knall und Fall'-Ende den Deckel drauf zu machen.“

Auch wenn die Zuschauer den 52-Jährigen nicht mehr sehen werden - von der Crew muss er sich nicht verabschieden. Denn er wird weiter bei GZSZ dabei sein, wenn auch hinter der Kamera. Clemens Löhr zu RTL: „Ich werde Regie machen.“ (cs)

Die ganze Folge läuft am Donnerstag, 19. Juni, um 19.40 Uhr bei RTL. Schon jetzt kannst du sie bei TV Now anschauen.