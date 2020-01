GZSZ-Liebling schockt mit drastischem Schritt: „Das letzte Mal...“

Raúl Richter (32) bereitet sich auf Australien vor. Zur Überraschung seiner Fans, teilt der Ex-GZSZ-Star auf Instagram seinen neuen Look für das Dschungelcamp 2020.

Und damit hätte wohl niemand gerechnet. Denn der einstige GZSZ-Liebling sieht plötzlich ganz anders aus.

GZSZ-Liebling mit neuem Look

Bei GZSZ schied Raúll Richter im Jahr 2014 aus. Ein tödlicher Unfall mit dem Motorrad besiegelt damals das Ende für seinen Seriencharakter Dominik Gundlach. Seitdem war er seltener im TV zu sehen.

Jetzt können sich die Fans auf den 32-Jährigen im Dschungelcamp freuen. Wie sich der Ex-GZSZ-Star darauf vorbereitet, teilt er auf Social-Media mit seinen Fans.

Raul Richter beim rasieren im Hotelbad. Foto: Raul Richter / Instagram

Momentan macht Raúl mit Model-Freundin Vanessa Schmitt Urlaub in Dänemark. Er genießt die Zeit in Kopenhagen, bevor es bald für ihn nach Australien geht. In seiner Instastory zeigt er jetzt, wie er sich den Bart, den er sonst immer stehen lässt, abrasiert.

Maden im Bart

Sein neuer Look scheint für ihn noch ungewohnt zu sein. In einer weiteren Story scherzt er: „Glatt rasiert, ich glaube, das letzte Mal, als ich so aussah, war beim Rosa-Munde-Pilcher-Film. Aber vielleicht besser, wenn die Maden nicht im Bart kleben bleiben.“

Raul Richter zeigt seinen neuen Look auf Instagram. Foto: Raul Richter/ Instagram

Von Dauer wird der neue Look im Dschungelcamp wohl eher nicht sein. Die Kandidaten müssen immerhin auf Luxusartikel wie einen Rasierer verzichten.

Am 10. Januar geht das Dschungelcamp bei RTL los. Neben Richter sind in diesem Jahr noch elf weitere Kandidaten dabei, unter anderem Box-Weltmeitser Sven Ottke, Danni Büchner, Witwe des verstorbenen Auswanderers Jens Büchner und „Bares für Rares“-Händler Markus Reinecke. (mia)