„GZSZ“-Star macht Baby-Glück offiziell – „Jetzt sind wir endlich zu dritt“

„GZSZ“-Star Lennart Borchert hat in seinem Leben schon einiges erlebt. Vor fünf Jahren erhielt der Schauspieler die Diagnose Hodenkrebs – ein Schockmoment, der sein Leben veränderte. Damals wurde ihm ein Hoden entfernt, zusätzlich ließ er Spermien einfrieren. Vater zu werden, schien für ihn lange nicht selbstverständlich.

Doch das Schicksal schrieb eine andere Geschichte. Lennart Borchert und seine Freundin Louisa sind nun Eltern geworden. Ihr Sohn hat das Licht der Welt erblickt, gesund und munter. Für die beiden könnte das Glück kaum größer sein.

„GZSZ„-Star Lennart Borchert und seine Louisa sind Eltern geworden

Anfang 2025 wurde Louisa auf natürlichem Weg schwanger – ein kleines Wunder, mit dem niemand gerechnet hatte. Neun Monate später hält das Paar sein Baby endlich im Arm. Auf Instagram teilt Lennart die Neuigkeit voller Stolz: „Jetzt sind wir endlich zu dritt. Wir lieben dich!”

Der „GZSZ-„Liebling zeigt sich überwältigt und nutzt die Gelegenheit für eine wichtige Botschaft. In einem RTL-Interview sagt er: „Trotz schwerer Vorgeschichte ist ein erfülltes Familienleben möglich.” Außerdem erinnert er an die Bedeutung von Vorsorge: „Bleibt positiv und geht zur Vorsorge.“

„GZSZ“-Star konnte es kaum erwarten

Schon Wochen vor der Geburt sprach Lennart offen über seine Gefühle. „Wir sind überglücklich, dass es ein Junge wird! Dieses kleine Wunder gibt uns so viel Kraft. Ich kann es kaum erwarten, Papa zu sein und meinen Sohn aufwachsen zu sehen“, sagte er gegenüber RTL.

Auch Louisa zeigte sich voller Vorfreude: „Wir freuen uns riesig, unseren kleinen Mann bald in den Armen zu halten.“ Nun beginnt für das Paar eine aufregende neue Lebensphase – mit Windeln, wenig Schlaf, aber ganz viel Liebe.

Für den beliebten „GZSZ“-Star und seine Partnerin ist klar: Ihr gemeinsames Abenteuer hat gerade erst begonnen.