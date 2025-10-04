„GZSZ“-Schauspielerin erlitt schweren Verlust – „Das Leben ist endlich“

In der RTL-Daily „Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ)“ sorgt Zoe (gespielt von Lara Dandelion Seibert) seit Sommer 2023 für jede Menge Intrigen. Als Gegenspielerin von Serien-Bösewicht Jo Gerner (Wolfgang Bahro) liefert sie sich packende Machtkämpfe und beweist, dass sie in Sachen Drama bestens mithalten kann. Doch privat tickt die 33-Jährige ganz anders.

Im Interview spricht der „GZSZ“-Star offen darüber, warum er auch mal Tränen zulässt – und wie ein persönlicher Schicksalsschlag den Weg zur Schauspielerei geprägt hat.

Ein langer weg bis zu „GZSZ“

Im Serien-Special „GZSZ – Die Verlängerung“ verriet Seibert gemeinsam mit Ulrike Frank und Wolfgang Bahro, welche Wendungen die aktuelle Handlung nimmt. Während Jo Gerner nach seinem Koma glaubte, Zoes Intrigen hätten sie längst hinter Gitter gebracht, geht der Schlagabtausch im Kiez erst richtig weiter. Doch nicht nur in der Serie sondern auch im wahren Leben durchlebte Lara Dandelion Seibert sowohl gute, aber auch schlechte Zeiten!

Schon als Kind zog es Lara Dandelion Seibert zur Bühne: Erst durch das Ballett, später durch Musicals. Den Traum, einen kreativen Beruf auszuüben, verfolgte sie trotz aller Hürden weiter. Doch ein einschneidendes Erlebnis brachte sie endgültig zur Schauspielerei: Sie verlor ihren Cousin bei einem tragischen Autounfall. „Das war ein Moment, der hat mir sehr vor Augen geführt, wie endlich das Leben ist. Das hat mich wahnsinnig motiviert, in die Kunst zu gehen“, erzählt der „GZSZ“-Star.

+++ „GZSZ“-Star im Krankenhaus – er verlor zehn Kilogramm +++

Seibert machte zunächst eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin, merkte aber bald: „Mein größeres Interesse liegt in der Schauspielerei.“ Mit dieser Entscheidung legte sie den Grundstein für ihre heutige Karriere – und wurde schließlich Teil der erfolgreichen RTL-Serie.

Erfolg bei GZSZ und persönliche Wünsche

Inzwischen kann Lara Dandelion Seibert stolz sagen, dass sie die Gegenspielerin von Deutschlands wohl bekanntestem Serien-Bösewicht spielt. Als Zoe sorgt sie bei am Kolle-Kiez für Spannung, Intrigen und emotionale Wendungen, die den Fans regelmäßig unter die Haut gehen.

Doch die Schauspielerin blickt auch nach vorne und verrät, dass sie noch große Wünsche für ihre berufliche Zukunft hat. Welche das sind, bleibt vorerst ein Geheimnis – doch klar ist: Mit der Power, die sie schon jetzt bei „GZSZ“ beweist, stehen ihr viele Türen offen.

RTL zeigt GZSZ unter der Woche ab 19.40 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+. Eine Vorschau gibt es am Ende jeder Folge.