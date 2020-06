GZSZ lässt die Bombe platzen: ER ist der neue Star bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Es ist ein Kommen und Gehen bei GZSZ.

Nachdem vor Kurzem gleich vier Darsteller ihren Ausstieg bekannt gegeben hattet, gibt es dieses Mal schönere Nachrichten. Bei GZSZ gibt es einen Neuzugang. Und: Lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden, schon bald wird es so weit sein. Das gab der Sender bekannt.

GZSZ: Lennart Borchert spielt Moritz Bode

Bei dem Neuen bei GZSZ handelt es sich um Lennart Borchert. Er verkörpert Moritz Bode, den Sohn von Yvonne (Gisa Zach) und Halbbruder von Laura (Chryssanthi Kavazi).

Lennart Borchert spielt Moritz Bode, den Sohn von Yvonne (Gisa Zach). Foto: RTL

Das ist GZSZ:

GZSZ ist eine deutsche Seifenoper

sie wird seit Mai 1992 bei RTL ausgestrahlt

sie gilt als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres

Lennart Borchert ist 20 Jahre alt und kommt aus Berlin. In seiner Rolle als Moritz zieht er nach einem längeren Auslandsaufenthalt zu seiner Mutter Yvonne in die deutsche Hauptstadt.

Streit mit Serien-Urgestein Jo Gerner

Der Start ist dabei alles andere als gut. Gleich zu Beginn legt er sich mit Serien-Urgestein Jo Gerner an - dem Mann seiner Mutter, den er bislang noch nicht kennengelernt hat.

Moritz Bode (Lennart Borchert) und sein Stiefvater Jo Gerner (Wolfgang Bahro) haben keinen guten Start. Foto: RTL

Lennart Borchert ab Folge 7031 bei GZSZ dabei

Schauspieler Lennart Borchert, der bereits in der Sat.1-Soap „Alles oder nichts“ in der Rolle des Basti zu sehen war, freut sich über seinen Einstieg bei GZSZ. Er sagt: „Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Es ist aufregend, neu bei einer Produktion dabei zu sein. Das Team ist unglaublich nett und offen. Es macht großen Spaß. Ich freue mich auf weitere Drehtage mit der Crew und bin gespannt auf alles, was kommen wird.“ (cs)

Moritz Bode alias Lennart Borchert wird erstmals in Folge 7031 bei GZSZ zu sehen sein, die am 17. Juni um 19.40 Uhr ausgestrahlt wird. Die ganze Folge kannst du bereits vorab bei TV Now ansehen.