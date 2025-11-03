GZSZ-Star Josefin Bressel packt aus – SO soll ihr Traummann sein

Für „GZSZ„-Star Josefin Bressel könnte der Kontrast zwischen Drehalltag und Privatleben kaum größer sein. Während sie in Berlin täglich als Alicia Bäumler vor der Kamera steht, zieht es sie in ihrer Freizeit immer wieder nach Südtirol – in ihre persönliche Ruheoase. „Ich fühle mich hier einfach wirklich so verbunden, so heimisch“, erzählt sie im Interview mit „Gala„. Die 34-Jährige hat mehrere Jahre in der Region gelebt und dort nicht nur Erholung, sondern auch Inspiration gefunden.

Nach ihrem Schauspielstudium in Köln zog Josefin mit Mitte 20 fest nach Südtirol, arbeitete dort als Moderatorin, Model und Redakteurin. „Es gibt nicht viele Entscheidungen, bei denen man auch Jahre später sagen kann: Ich würde es genauso wieder machen – aber das war so eine“, sagt sie rückblickend. Die Liebe zu den Bergen blieb, auch wenn sie inzwischen wieder in Berlin lebt und als fester Teil des „GZSZ“-Casts Karriere macht.

Ihr Herz schlägt für die Berge

Für Josefin ist Südtirol nicht nur ein Sehnsuchtsort, sondern eine Lebenshaltung. Die Natur, das Panorama, die Ruhe – all das gibt ihr Kraft. „Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auf jeden Fall in die Nähe der Berge ziehen“, verrät sie. Auch ihr zukünftiger Partner müsse diese Leidenschaft teilen: „Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass mein zukünftiger Mann die Berge genauso liebt wie ich.“

Aktuell genießt die Schauspielerin ihr Single-Leben. Online-Dating ist für sie jedoch keine Option. „Ich habe es zweimal versucht, aber das ist nichts für mich. Diese ganze Oberflächlichkeit ist nichts für mich“, sagt sie. Josefin glaubt daran, dass sich Begegnungen im echten Leben ergeben – ganz ohne Apps oder Algorithmen.

Klare Trennung von Beruf und Privatleben

Am Set von „GZSZ“ spielt Josefin regelmäßig Liebesszenen, privat zieht sie aber klare Grenzen. „Natürlich kommt man sich menschlich nahe, wenn man täglich miteinander dreht“, erklärt sie und fügt hinzu: „Aber ich finde es wichtig, Arbeit und Privates zu trennen.“

Die Schauspielerin bleibt trotz Serienrummel bodenständig und reflektiert. „Ich bin ein sehr tiefgründiger Mensch“, beschreibt sie sich selbst. Ihr Rückzugsort in den Bergen erinnert sie immer wieder daran, was wirklich zählt: Ruhe, Authentizität und echte Begegnungen.

In Südtirol hat Josefin Bressel gelernt, auf ihr Bauchgefühl zu hören – und das hat sie auch in Berlin nicht verloren. Zwischen Bergidylle und Hauptstadttrubel findet sie immer wieder die Balance, die ihr Leben ausmacht.