„Skrupellos“: Irres Gerücht um GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt – jetzt spricht er Klartext

Diese Art von Fake-News sind leider keine Seltenheit in der Promi-Welt. Ein Bild, ein Kreuz, ein paar erfundene Zeilen und schon wird ein Star für tot erklärt. Dieses Mal hat es Jörn Schlönvoigt (39) erwischt.

Der „GZSZ“-Liebling soll laut einem Facebook-Post bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. Zu sehen ist ein zerstörtes Flugzeug, daneben ein Foto von Schlönvoigt mit Trauerkreuz. Dazu ein Text, der den angeblichen Tod sogar noch mit Polizeiangaben „bestätigte“. Es herrscht Schock, Trauer und jede Menge Verwirrung bei Fans und Familie.

GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt: „Ich war geschockt“

Seit 2004 steht Schlönvoigt als Dr. Philip Höfer für die RTL-Daily-Soap vor der Kamera. Millionen kennen sein Gesicht. Kein Wunder also, dass die Nachricht wie ein Lauffeuer durch die sozialen Netzwerke rauschte. Doch schnell wurde klar, dass alles frei erfunden ist! Der Schauspieler lebt, und wie.

+++ „Princess Charming“: Wird die Staffel frühzeitig abgebrochen? +++

Im Gespräch mit „Bild“ macht er seinem Ärger Luft: „Ich lebe noch! Aber wenn man so etwas liest, schießt einem alles Mögliche durch den Kopf. Ich war geschockt, habe sofort meine Familie informiert, dass es mir gut geht.“ Der TV-Star hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Juristische Schritte laufen. Für Schlönvoigt ist klar: So etwas darf nicht einfach durchgehen.

„Wie skrupellos Menschen für ein paar Klicks sein können – und das ausgerechnet am 11. September. Das ist einfach nur geschmacklos“, so der Schauspieler fassungslos. Und er ist nicht der Einzige, der betroffen ist. Erst vor wenigen Tagen wurde seine „GZSZ“-Kollegin Nina Ensmann Opfer eines ähnlichen Fake-Posts. Auch sie wurde plötzlich für tot erklärt. Ensmann, seit 2022 im Cast, lebt glücklich mit ihrem Partner Marc Demmig und dem gemeinsamen Sohn.

Die Masche ist nicht neu, aber brandgefährlich! Falsche Todesmeldungen gehen in Sekunden viral. Zurück bleiben Fans, die in Panik geraten, und Promis, die sich plötzlich rechtfertigen müssen, dass sie quicklebendig sind.