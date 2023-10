GZSZ: Hammer-Comeback! Serien-Liebling kehrt endlich wieder zurück

Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) haben die Fans turbulente Zeiten mitgemacht. Nachdem Laura (gespielt von Chryssanthi Kavaz) monatelang abgetaucht war, einen Flugzeugabsturz sowie ihre Auftragsmörderin Zoe knapp überlebte, folgte endlich das Happy End. Laura und John traten vor den Traualtar und gaben sich das Ja-Wort.

Doch wer glaubt, dass es jetzt ruhiger wird, der irrt sich. Denn mit dem Klang der Hochzeitsglocken folgt der nächste Hammer. Ein alter Serien-Star kehrt endlich wieder zurück.

GZSZ-Star ist zurück

Und Laura kennt sie besser als kaum eine andere Rolle in der Doku-Soap, immerhin wäre sie beinahe ihre Schwiegertochter gewesen. Treue GZSZ-Zuschauer wissen spätestens jetzt, um wen es sich handelt: Rosa Lehmann.

Die Zuschauer kennen Rosa Lehmann als Mutter von Felix Lehmann, dem Ex von Laura, und als knallharte Geschäftsfrau im Bankwesen. Windige Geschäfte, Intrigen, Entführung – sie ist immer mittendrin. Vor drei Jahren verließ sie die Serie wegen eines Familien-Dramas. Ihr Sohn Felix ließ sie entführen – das war zu viel für sie und Rosa brach den Kontakt zu ihrem Sohn ab.

Nur ein kurzer Auftritt?

Inzwischen ist ihr Sohn nicht mehr bei GZSZ, doch dafür feiert Rosa Lehmann nun ihr Comeback, wie RTL auf Instagram verkündet: „Rosa ist wieder in der Stadt!“ Fans sind von der Ankündigung ganz begeistert. „Bis heute verstehe ich nicht, warum Rosa nicht in den Hauptcast aufgenommen wurde. Sie ist so toll“, schreibt eine Zuschauerin. Doch aus dieser Hoffnung wird wohl nichts.

Denn wie RTL bereits verrät, hat Joana Schümer wieder nur einen kleinen Gastauftritt. Doch laut der Schauspielerin besteht genau darin der Reiz: „Ich finde es schön, immer mal wieder aus dem Ärmel geschüttelt zu werden, wieder herzukommen, alle wiederzusehen, schön die Bude aufzumischen und dann wieder im Nebel zu verschwinden“, verrät sie im Interview mit dem Sender. Die neue GZSZ-Folge mit Joana Schümer als Rosa Lehmann gibt es bereits bei RTL+ seit Dienstag (17. Oktober) zu sehen. Im Free-TV erst am 24. Oktober. Ob es bei diesem einmaligen Auftritt bleibt?