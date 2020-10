GZSZ: Ex-Star Raul Richter schießt Selfie – und macht eine irritierende Entdeckung

Der Ex-Star der RTL-Serie „GZSZ“, Raul Richter (auch bekannt von „Notruf Hafenkante“), war zuletzt aufgrund eines von der Fan-Gemeinde eher negativ aufgenommenes Pärchenfoto mit seiner Freundin in die Medien geraten.

Jetzt postet der ehemalige GZSZ- und heutige „Notruf Hafenkante“-Star ein neues Bild von sich auf Instagram und macht eine irritierende Entdeckung.

+++ GZSZ-Star Raul Richter: DIESES Pärchenfoto geht vielen zu weit – „Wollt ihr jetzt in die Porno-Branche?“ +++

GZSZ: Raul Richter postet Selfie in ungewöhnlichem Outfit

Der 33-jährige Schauspieler ist in einer Umkleide mit Polizei-Outfit. An sich macht das Foto keinen ungewöhnlichen Eindruck, bis auf die Uniform. Die trägt er übrigens für die ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ und erweckt somit einen vielversprechenden Eindruck. Aber auch der Gesichtsausdruck des TV-Stars lässt auf nichts Außergewöhnliches schließen. Doch auf dem zweiten Blick erkennt man es.

Ex-GZSZ-Star dreht jetzt für „Notruf Hafenkante“: Neue Frisur wegen Dreharbeiten?

Auch die Fans erkennen es und schon hagelt es ironische Kommentare. „Sie lagen gut, die Haare“, schreibt eine Instagram-Nutzerin, während eine andere kommentiert: „Sieht klasse aus“ und noch einen lachenden Smiley hinzufügt. Eine weitere Nutzerin redet nicht lange um den heißen Brei: „Du wirst einfach alt“.

Ex-GZSZ-Schauspieler Raul Richter: Plötzlich graue Haare

Unter dem Bild schreibt Richter: „Was ist denn in meinen Haaren los? Muss am Licht gelegen haben.“ Denn die Haare des erst 33-jährigen Promis wirken grau – dafür wirkt die schwungvolle Welle umso schöner. Das finden auch die Fans, wie eine von ihnen schreibt: „Die perfekte Welle“. Was es mit der neuen Frisur und der Uniform auf sich hat, dürfen sich die Fans dann auch bald auf ZDF im Fernsehen anschauen.

Das Foto kannst du hier sehen.

