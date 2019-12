GZSZ: Du glaubst nicht, welchen neuen Job DIESER Star jetzt hat

Seit 2001 steht Felix von Jascheroff (37) für die Vorabendserie GZSZ (RTL) vor der Kamera. Doch nicht nur die Schauspielerei liegt dem 37-Jährigen im Blut – auch die Musik nimmt für ihn einen großen Stellenwert ein.

Und genau die soll jetzt noch mehr Platz in seinem Leben bekommen. Wie schon vor seiner Karriere bei GZSZ begibt sich von Jascheroff als DJ ans Mischpult, aber diesmal nicht allein.

Er hat sich einen ganz besonderen Partner an seine Seite geholt. Das berichtete die „Bunte“.

GZSZ-Star Felix von Jascheroff mit neuer Single

Seit Ende Oktober ist von Jascheroff gemeinsam mit seinem Kumpel Carsten Michel alias DJ Micar unterwegs. Als DJ-Duo „Micar&Jash“ wollen die beiden die Tanzbegeisterten zusammen in den Clubs zum Schwitzen bringen.

DJ Micar ist in der Musikszene kein Unbekannter. Zwischen 1999 und 2006 war er für verschiedene Radiosender tätig, bevor er sich als DJ und Redakteur selbstständig machte. Mit seiner zweiten Single „This Time It's My Life“ (2015) stieg er erstmals in die deutschen Singlecharts ein. 2017 gelang ihm ein Top 30-Hit mit der Single „Burdon Down“.

Carsten Michel (Micar) und Felix von Jascheroff veröffentlichen eine gemeinsame Single. Foto: imago images / xcitepress

Neue Single ab dem 13. Dezember erhältlich

Jetzt geht es für die beiden also als Duo weiter. Willst du dich von ihrer Musik überzeugen? Seit dem 13. Dezember ist ihre erste Single „Rise Again“ laut der „Bunten“ im Handel erhältlich.

Schon vor seiner Schauspielkarriere legte der Berliner als „DJ Ikke“ in Clubs auf. Trotz der Arbeit bei GZSZ ab 2001 gab er die Musik nie ganz auf.

Im Jahr 2004 startete von Jascheroff ein eigenes musikalisches Projekt, das vor allem unter GZSZ-Fans für Aufregung sorgte. Er veröffentlichte die Solo-Single „Und jetzt kommst du“ und wenige Zeit später das Album „Über...leben“. (vh)