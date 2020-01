GZSZ: Der Traum für viele Fans – kommt ausgerechnet SIE zurück in die Soap?

View this post on Instagram

Kaffepause ??? Teatime??? Dazu einen Keks ? Please 🤣💫🙇🏻‍♀️Haha ... Kannstde knicken als Mutti !!! Zumindest isses bei mir gerade so ,mal einen Kaffe in Ruhe genüsslich schlürfen is nich! 😅Dabei hat man den so nötig bei dem Pensum 🙃Eines der kleinen Dinge ,die sich auch verändert haben seit ich Mama bin . Ich schaffe es nie meine Tasse warm auszutrinken , einer der beiden Jungs funkt meistens dazwischen 🤣 auch wenn sie schlafen meldet sich dann doch einer . Für mich gibts derzeit kalten Kaffe oder Tee . Wer von Euch kennt’s ? Das ist natürlich nur eine Kleinigkeit von den enormen Veränderungen wenn man Mama ist . Es ist keine Beschwerde wollte es nur mit Euch Mamas teilen .. geteiltes Leid halbes Leid . Aber an alles gewöhnt man sich mit der Zeit . Gibt ja schliesslich auch nicht umsonst Eiskaffee usw alles eine Frage der Sichtweise meint ihr nicht? Warm schmeckt er mir aber am Besten 🤣 Wie trinkt ihr euren Kaffee am Liebsten ..oder wie ? .. Das viel mir zu dem Bild ein ...schönen Wochenstart meine Lieben !!! ☕️ ich probiere jetzt doch nochmal schnell Kaffe zu machen.. vielleicht schaffe ich es heute ihn mal warm auszutrinken .. 😘☕️ #momlife #coffee