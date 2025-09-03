GZSZ-Star lässt Baby-Bombe platzen – „Wir weinen vor lauter Glück“

Baby-Alarm! Anne Menden (39) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) erwarten ihr erstes Kind. Die beliebte GZSZ-Schauspielerin teilte die Baby-News in einem emotionalen Instagram-Video.

In der Aufnahme zeigen sich beide glücklich und strahlen übers ganze Gesicht. Ihre Vorfreude spiegelt sich auch in liebevollen Gesten wie gemeinsamen Berührungen von Annes Babybauch wider.

GZSZ-Star begeistert Fans mit Baby-News

Fans, Freunde und Kollegen reagierten mit einer Welle der Begeisterung auf die überraschende Verkündung. Anne erzählt gegenüber RTL: „Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben.“ Gustav ergänzt: „Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise.“ Die Unterstützung ihrer Community scheint dem Paar sehr wichtig zu sein.

Auch auf die Gesundheit des Kindes achteten die beiden besonders. Die schwangere Schauspielerin verriet gegenüber „Bunte„, dass die Nackenfaltenmessung einen beruhigenden Termin darstellte: „Es ist alles wunderbar!“ Während die positiven Neuigkeiten das GZSZ-Paar überwältigen, wachsen Liebe und Freude täglich weiter. Gustav gibt emotional preis: „Wir weinen vor lauter Glück – bei jeder Untersuchung.“

Das Paar zeigt sich auf Instagram so harmonisch wie bisher gewohnt. Besonders Fans von GZSZ lieben es, Anne in ihrer Mutterrolle zu erleben. Ihre tiefe Verbundenheit und das Engagement für ein gemeinsames Leben als Familie runden das Bild perfekt ab. Anne und Gustav freuen sich auf die Zukunft zu dritt.

