GZSZ-Star Anne Menden: Sexy Bild – doch was ist DAS?

Sie ist mittlerweile schon ein alter Hase bei „GZSZ“. Anne Menden. Seit Oktober 2004 spielt die 35-Jährige die Rolle der Emily Höfer in der RTL-Vorabendsoap.

Doch für Anne Menden gibt es auch ein Leben fernab von „GZSZ“, wie sie nun auf ihrem Instagram-Profil zeigte.

GZSZ-Star entzückt Fans selbst im Schlafanzug

Anne Menden kann offenbar nichts entstellen. Das GZSZ-Urgestein (schließlich spielt sie schon seit 16 Jahren die Rolle der Emily Höfer) zeigt sich mit ungemachten Haaren, in knapper Shorts und einem übergroßen T-Shirt.

Selbst im „'Stay Home'-Outfit“, wie Anne es nennt, verdreht die Schauspielerin ihren Followern den Kopf. Doch die Komplimente bekommt die 35-Jährige ausnahmsweise mal nicht für ihr Aussehen, sondern ihr Kleidungsstück.

----------------------------------------

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

GZSZ ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

----------------------------------------

GZSZ-Fans erkennen Anna Mendens Shirt sofort wieder

Ausgerechnet der Schriftzug auf Anne Mendens weißem T-Shirt erweckt die Aufmerksamkeit der Follower. Dabei können sie diesen nur spiegelverkehrt lesen. Doch echte Filmfans erkennen das Design sofort.

--------------

Das ist Anne Menden:

Anne Evelyn Margarethe Menden wurde am 5. Oktober 1985 in Troisdorf geboren

Zunächst trat Anne Menden als Musikerin in Erscheinung

Am 5. Oktober 2004 zeichnete sie ihre erste Folge „GZSZ“ auf

Anne Menden spielt dort die Rolle der Emily Höfer

---------------------

Während der Aufdruck „I shaved my balls for this?“ (dt.: „Dafür habe ich mir meine Eier rasiert?“) allein bereits den einen oder anderen Follower zum Lachen bringt, freuen sich andere von ihnen riesig über die Filmreferenz.

Denn: Das gleiche Shirt trägt auch Schauspielerin Rosie Perez im Film „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“.

----------------------------------------

----------------------------------------

Ob Harley-Quinn-Liebhaber oder nicht: Für das humorvolle Shirt wird die RTL-Darstellerin von ihren Fans im Netz gefeiert.

„Yay! Birds of Prey!“

„Was für ein geiles T-Shirt!“

„Du hast also Eier? Ja, das merkt man bei Emily. Geiles Shirt!“

Für ihr Serien-Ich Emily läuft es hingegen nicht immer so gut. Bei welcher brutalen GZSZ-Szene Anne Menden mehrere Blutergüsse bekommen hat, liest du hier.