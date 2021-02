GZSZ-Star Anne Menden: Sexy Foto – doch alle starren nur auf DIESES kleine Detail

Bevor es für GZSZ-Star Anne Menden wieder ans TV-Set geht, teilt sie noch einen kurzen Einblick in ihre eigenen vier Wände.

Über den Schnappschuss freuen sich besonders Annes Fans. Denn: So bekommen wir die GZSZ-Beauty nur selten zu Gesicht.

GZSZ-Star entzückt Fans selbst im Schlafanzug

Anne Menden kann offenbar nichts entstellen. Das GZSZ-Urgestein (schließlich spielt sie schon seit 16 Jahren die Rolle der Emily Höfer) zeigt sich mit ungemachten Haaren, in knapper Shorts und einem übergroßen T-Shirt.

Selbst im „'Stay Home'-Outfit“, wie Anne es nennt, verdreht die Schauspielerin ihren Followern den Kopf. Doch die Komplimente bekommt die 35-Jährige ausnahmsweise mal nicht für ihr Aussehen, sondern ihr Kleidungsstück.

GZSZ-Fans erkennen Anna Mendens Shirt sofort wieder

Ausgerechnet der Schriftzug auf Anne Mendens weißem T-Shirt erweckt die Aufmerksamkeit der Follower. Dabei können sie diesen nur spiegelverkehrt lesen. Doch echte Filmfans erkennen das Design sofort.

Während der Aufdruck „I shaved my balls for this?“ (dt.: „Dafür habe ich mir meine Eier rasiert?“) allein bereits den einen oder anderen Follower zum Lachen bringt, freuen sich andere von ihnen riesig über die Filmreferenz.

Denn: Das gleiche Shirt trägt auch Schauspielerin Rosie Perez im Film „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“.

Ob Harley-Quinn-Liebhaber oder nicht: Für das humorvolle Shirt wird die RTL-Darstellerin von ihren Fans im Netz gefeiert.

„Yay! Birds of Prey!“

„Was für ein geiles T-Shirt!“

„Du hast also Eier? Ja, das merkt man bei Emily. Geiles Shirt!“

Für ihr Serien-Ich Emily läuft es hingegen nicht immer so gut. Bei welcher brutalen GZSZ-Szene Anne Menden mehrere Blutergüsse bekommen hat, liest du hier.