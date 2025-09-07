Planänderung! „GZSZ“-Star Anne Menden verschiebt ihre Hochzeit

Anne Menden, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, hat Grund zur Freude: Sie und ihr Verlobter Gustav Masurek erwarten ihr erstes Kind. Das Wunschbaby bringt eine große Veränderung in die Lebensplanung des Paares. Statt Hochzeitstrubel steht nun das Familienglück im Mittelpunkt.

Die Schauspielerin und ihr Partner demonstrieren gelassen und voller Vorfreude, wie sie ihre Prioritäten neu setzen. Und schon jetzt ist klar: Die Familie kommt an erster Stelle.

Anne Menden: Ihre Traumhochzeit muss warten

Anne Menden und Gustav schwelgen auf Wolke sieben, denn ihr Babywunsch ist in Erfüllung gegangen. „Wir haben uns erkundigt und man muss ja vorher nicht heiraten. Ich würde dann eine Vaterschaftsanerkennung machen“, erklärt Gustav im Interview mit RTL. Für das Paar steht fest, dass die Hochzeitspläne angesichts des bevorstehenden Familienzuwachses vorerst zurückgestellt sind. Zukünftig soll die Feier besonders und frei von jeglichem Druck sein.

Beide sind sich einig, dass ihre Hochzeit etwas Besonderes werden soll – mit einer großen Party, wenn ihr Kind älter ist. „Da macht es keinen Sinn, sich Druck zu machen. Wir haben uns das Versprechen ja eigentlich auch schon gegeben, dass wir unsere Zukunft zusammen gestalten wollen. Und wir werden da jetzt auch irgendwie unsere eigene kleine Familie haben und warum das jetzt zwanghaft irgendwie überstürzen“, sagt Anne Menden treffend. Für sie steht das Glück als Familie im Vordergrund.

Eine neue Familienplanung

Obwohl das neue Hochzeitsdatum noch offen ist, gibt es einen festen Entschluss für den Familiennamen. „Den Namen Menden bekommt das Kind ja schon und dann darf ich den auch irgendwann annehmen“, verrät Gustav. Damit bekräftigen sie erneut ihr „Ja“ zum gemeinsamen Weg als Familie – ein emotionales Versprechen, das für beide wichtiger ist als ein formaler Hochzeitsakt.

Anne Mendens aktuelle Lebensphase ist geprägt von spannenden Entwicklungen und positiven Veränderungen. Sie und Gustav freuen sich darauf, bald Eltern zu werden und in der Zukunft eine besondere Hochzeit zu feiern. Mit ihrer entspannten Einstellung setzt Anne Menden ein Zeichen dafür, dass jede Liebe und jede Familie ihren ganz persönlichen Weg finden darf – frei von Druck und voller Vorfreude.

