GZSZ-Star Anne Menden: „Alle wussten, dass das kein normaler Drehtag wird“

Wochenlang litten die Zuschauer mit Tobias (Jan Kittmann, 41). Die Schockdiagnose Hodenkrebs riss ihm den Boden unter den Füßen weg. Chemo, Angst, Hoffnung – der beliebte Serien-Charakter kämpfte ums Überleben. Doch jetzt gibt es neben Tränen und Drama auch ein Happy End, das niemand kommen sah. Tobias und seine Ex Emily (Anne Menden, 38) finden wieder zueinander, wie die „Bild“ berichtet!

GZSZ-Traumpaar wagt den Neustart

Eine Szene traf Anne Menden besonders: Emily rasierte ihrem kranken Ex Tobias die Haare ab, als die Chemo einsetzte. Sie zu BILD: „Diese Szenen lassen einen nicht los. Gerade wenn man jemanden spielt, der einer geliebten Person in einer schweren Zeit beisteht, berührt einen das auch privat.“ Dabei ließ sich Schauspieler Kittmann wohlgemerkt für die Rolle wirklich kahl scheren!

Menden weiter: „Ich hatte richtig Herzklopfen, und mir sind dabei auch die Tränen gekommen.“ Die geladene Stimmung war am Set ebenfalls spürbar. „Plötzlich wurde es ganz ruhig, alle wussten, dass das kein normaler Drehtag wird.“

Menden erklärt: „Emily und Tobias spüren definitiv, dass sie sich noch wichtig sind. Die Nähe, die durch die Krankheit entsteht, bringt Gefühle wieder an die Oberfläche. Die Geschichte rund um Tobias‘ Erkrankung macht mich dankbar, gesund zu sein, und sensibler für das, was andere gerade durchmachen. Vorsorge und Aufklärung können Leben retten!“

Laut dem Boulevard-Blatt hat RTL die Storyline ganz bewusst gewählt. In Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe will der Sender das Thema Hodenkrebs enttabuisieren. Millionen Zuschauer sollen so für Vorsorge sensibilisiert werden.

RTL zeigt die beliebte Soap immer montags bis freitags immer ab 19.40 Uhr.