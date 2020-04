GZSZ: Anne Menden berichtet von brutaler Szene beim Dreh – „Ich hatte überall blaue Flecken“

Die Schauspielerei ist ein hartes Brot. Das musste auch 'GZSZ'-Star Anne Menden (spielt die Emily Höfer) am eigenen Leib erfahren, wie sie nun in einem Interview verriet.

So schrieb das Drehbuch von 'GZSZ' eine besonders brutale Szene vor. Aaron (gespielt von Frederik Funke) hatte Emily ein unmoralisches Angebot gemacht. Eine halbe Million Euro für eine Nacht mit ihr. Zunächst hatte Emily dem schmutzigen Geschäft auch zugesagt, doch kurz vor Vollzug wurde es ihr zu viel.

GZSZ: Brutale Szenen bei den Dreharbeiten

Ganz klar sagt sie Aaron, dass sie nicht wolle. Doch der hört nicht auf, versucht Emily zu vergewaltigen. Es ist eine Szene, die nicht nur dem Zuschauer, sondern auch den Schauspielern alles abverlangte.

Frederik Funke: „Ich war auch sehr schockiert und erst mal baff. Ich dachte auch, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Dann hat die Agentur auch gesagt: Hey, das ist doch super. Da passiert wenigstens was und als Schauspieler freust du dich doch auch, wenn du so etwas machen kannst. Mit Anne hast du eine tolle Spielpartnerin. Du hast einen tollen Regisseur und ihr habt ein tolles Setting. Das wird alles aufregend.

------------

Das ist 'GZSZ':

GZSZ steht für 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Daily-Soap läuft seit 1992 bei RTL

Sie gilt als erfolgreichste Daily-Soap in Deutschland

--------------

Wir haben auch nicht viel dem Zufall überlassen. Wir haben uns da vorher in einer halbgroßen Runde mit den wichtigsten Leuten zusammengesetzt und darüber gesprochen, wem ist was wichtig? Was ist möglich? Wie darf man miteinander umgehen?“

GZSZ: Blaue Flecken am ganzen Körper

Anne Menden verlangte ausdrücklich von ihrem Kollegen, dass er sie hart anfasse. Realistisch sollte die Szene wirken. Auch wenn die 34-Jährige noch tagelang mit den Auswirkungen der Dreharbeiten kämpfen musste.

„Da musste auch ein Schubsen, ein Festhalten sein. Dadurch, dass er das aber so oft aus verschiedenen Winkeln gedreht haben, hatte ich überall blaue Flecken“, verriet Anne Menden im Interview mit RTL.