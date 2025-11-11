GZSZ-Urgestein legt Pause ein – der Grund könnte nicht schöner sein

Nach über 20 Jahren vor der GZSZ-Kamera gönnt sich Anne Menden (40) eine Pause – und der Grund ist einfach zauberhaft: Sie erwartet ihr erstes Baby.

Mit ihrem Verlobten Gustav Masurek schwebt sie im absoluten Liebesglück. Die beiden könnten kaum glücklicher sein. Doch während privat das größte Abenteuer beginnt, wird es in ihrer Serienwelt richtig emotional. Seit zwei Jahrzehnten spielt Anne Menden bei GZSZ die Rolle der Emily – eine Figur, die kaum jemand aus dem Kolle-Kiez wegdenken kann. Jetzt hat die Schauspielerin verraten, was ihre Fans in den kommenden Wochen erwartet.

GZSZ-Star bekommt süßen Zuwachs

„Für Emily wird es turbulent. Es wird einiges bei Female³ passieren, was sie nicht nur beruflich, sondern auch privat an ihre Grenzen bringt“, gibt Anne preis. „Sie muss auf vielen Ebenen die Vertrauensfrage stellen und eine Entscheidung treffen, die ihr Leben grundlegend verändert.“ Und weiter: „Ihr vorläufiger Abschied aus der Serie wird auf jeden Fall ganz schön heftig und sehr emotional.“

Auch auf Instagram verabschiedete sich die Schauspielerin mit rührenden Worten von ihren Kolleginnen und Kollegen. „Ich gehe jetzt in meine Babypause. Und so sehr ich mich auf alles freue, was kommt, so emotional war dieser Abschied“, schreibt sie. Über die Hälfte ihres Lebens habe sie bei GZSZ verbracht. „Ich war nie länger als ein paar Wochen im Urlaub – und jetzt steht zum ersten Mal eine richtig lange Zeit bevor, in der ich nicht dort sein werde.“

Ihr letzter Drehtag war am 7. November. Doch die Fans müssen nicht sofort auf sie verzichten: Rolle Emily bleibt noch bis Anfang 2026 in den neuen Folgen zu sehen.

Damit verabschiedet sich Anne Menden mit einem lachenden und einem weinenden Auge – und tauscht das Filmset gegen Windeln, Milchfläschchen und jede Menge Glück.