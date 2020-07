GZSZ: Schock für alle Fans – steigt jetzt auch DIESER Serienliebling aus?

Was für ein Riesenschock für alle Fans von GZSZ!

Nachdem die Zuschauer erst vor Kurzem die Nachricht verkraften mussten, dass gleich vier Darsteller die beliebte Soap GZSZ verlassen, folgt nun die nächste Meldung, die sie vermutlich aufschrecken lässt.

GZSZ: Vier Schauspieler steigen aus - ist ER der nächste?

Erst vor wenigen Wochen starb Alex Cöster (Clemens Löhr) einen dramatischen Serientod. Doch er ist nicht der einzige, der der Serie den Rücken kehrt. Mit Annabella Zetsch (Brenda), Nils Schulz (Robert) und Gamze Senol (Shirin) steigen drei weitere Darsteller bei GZSZ aus. Folgt jetzt schon der nächste?

Für die Fans wäre es ein besonderer Schlag. Denn der Schauspieler, um den es sich handelt, ist ein absoluter Serienliebling. Jörn Schlönvoigt, der seit 16 Jahren in der Rolle des Dr. Philip Höfer zu sehen ist. Im Interview mit „RTL“ verrät der 33-Jährige: Er wollte kündigen. Grund ist die Corona-Pandemie.

Jörn Schlönvoigt spielt bei GZSZ Dr. Philip Höfer. Foto: imago images / eventfoto54

Das ist GZSZ:

GZSZ ist eine deutsche Seifenoper

sie wird seit Mai 1992 bei RTL ausgestrahlt

sie gilt als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres

Schockierende Worte für GZSZ-Fans! Doch ganz so große Sorgen müssen sich die Zuschauer (vorerst wohl) nicht machen. „Als ich gehört habe, es wird keine Kussszenen mehr geben, wollte ich eigentlich kündigen. Das war der Grund, warum ich dabei bin“, so Jörn Schlönvoigt augenzwinkernd.

Corona hat den Drehalltag bei GZSZ total verändert

Am Set muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Doch das Kamerateam wendet einen einfachen Trick an, durch den den Zuschauern der Abstand nicht einmal bewusst wird. „Aufgrund der Perspektiven sieht es so aus, als würde man voreinanderstehen. Es transportiert sich hervorragend.“

Corona hat den Drehalltag verändert - in den Folgen von GZSZ findet das Virus hingegen keinen Platz. Jörn Schlönvoigt zu „RTL“: „Corona ist 24 Stunden präsent. Wir wollen die Menschen in einen anderen Kosmos entführen.“ (cs)

Nicht nur bei GZSZ wird am Set enorm darauf geachtet, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Auch bei vielen anderen Shows legen die Sender großen Wert darauf. Vor allem Shows, die on großem Maße von ihrem begeisterten Publikum abhängig sind, hat die Corona-Regel hart getroffen. Beispielsweise den ZDF-Fernsehgarten oder auch „Immer wieder sonntags“, das von Stefan Mross moderiert wird.

