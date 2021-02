„Guten Morgen Deutschland“ (RTL): Ihre Gesichter sprechen Bände – DAS tun sich die Moderatoren an

Schon bald könnte es so weit sein, dass wir uns zu Hause einfach selbst auf das Coronavirus testen können. Die „Guten Morgen Deutschland“-Moderatoren wollten das einmal ausprobieren.

Doch nicht jedem scheint der Test so gut zu gefallen. Einem der „Guten Morgen Deutschland“-Stars kann man wirklich ansehen, wie unangenehm sich dieses Selbstexperiment anfühlen muss.

„Guten Morgen Deutschland“-Moderatoren machen Corona-Selbsttest

Aber was tut man nicht alles für die eigene Gesundheit? „Guten Morgen Deutschland“-Moderatorin Roberta Bieling macht den Anfang. Für die 45-Jährige scheint der Corona-Selbsttest gar nicht mal so schwer zu sein. Auch wenn ihr Gesichtsausdruck dabei etwas anderes vermuten lässt.

Zugegeben, niemand von uns schiebt sich wohl gerne das kleine Röhrchen in die Nase. Zum Glück reicht es beim Selbsttest aus, das Stäbchen nur entlang der Nasenaußenwand zu streichen.

Das ist „Guten Morgen Deutschland“:

Schon 1987 bis 1994 lief das Morgenprogramm bei RTL unter diesem Namen, 2013 feierte der Programmname eine Neuauflage

Moderiert wird die Sendung von Wolfram Kons, Angela Finger-Erben, Susanna Ohlen, Jan Hahn, Maurice Gajda, Roberta Bieling und Jana Azizi.

Die Sendung wurde bislang montags bis freitags von 6 Uhr bis 8.30 Uhr live aus Köln übertragen, heute beginnt sie eine halbe Stunde früher

Themen sind Politik, Sport, Boulevard und Service

„Man muss sich wirklich vor den Spiegel stellen, weil man kriegt sonst überhaupt nicht mit, ob das weit genug drin ist“, schildert Roberta.

„Guten Morgen Deutschland“-Moderator: „Frauen haben sich besser geschlagen“

Nach ein paar Sekunden wird das Stäbchen in eine Reagenzglas-ähnliche Hülle, in der sich eine flüssige Lösung befindet, gedrückt. Robertas Fazit? Es sei gar nicht so schlimm.

Roberta Bieling ist seit 2000 beim RTL-Frühmagazin dabei. Foto: IMAGO / Thilo Schmülgen

Das sieht ihr Kollege Maurice Gajda wohl aber ziemlich anders. Der 37-Jährige scheint den Selbsttest gar nicht so gut zu vertragen und muss zugeben: „Ich muss ganz ehrlich sagen, wie es immer ist im Leben, die Frauen haben sich besser geschlagen. Roberta hat eine weitaus bessere Figur dabei gemacht als ich.“

