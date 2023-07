Normalerweise kennt man Renata Lusin als Wirbelwind auf dem Tanzparkett von „Let’s Dance“. 2023 pausierte die RTL-Bekanntheit zwar, als Unterstützung für ihren Mann Valentin Lusin und dessen Tanzpartnerin Anna Ermakova, war Renata aber trotzdem vor Ort.

Am Dienstagabend (4. Juli) ist die Profisportlerin jetzt wieder aktiver Teil einer Show. Bei „Guidos Deko Queen“ geht sie gegen Panagiota Petridou und Mirja du Mont ins Rennen und will ihr Zuhause nach dem Motto „Colour up your life“ verschönern. Dabei kommt es zu einer ungewöhnlichen Premiere.

„Guidos Deko Queen“: Renata Lusin stellt sich Herausforderung

So wie Renata Lusin sonst eher sportlich unterwegs ist, sieht man Gastgeber Guido Maria Kretschmer für gewöhnlich auch eher mit einer anderen Show im Vox-Programm – „Shopping Queen„. Ein Händchen für Inneneinrichtung hat der Designer aber trotzdem und deswegen schaut er auch ganz genau hin, was Renata und ihre Deko-Unterstützung Valentin in den eigenen vier Wänden werkeln.

Bei Renata dreht sich alles um ihr Arbeitszimmer, das im Farbton Digital Lavender-Lila neu erstrahlen soll. Teil der Einrichtung soll auch eine selbst gebastelte Pinnwand sein. Wobei die Kork-Platte einen persönlichen Touch bekommen soll. Dafür schneidet Renata die Initialen von sich und Valentin aus. Als sie ihren Mann fragt: „Was sagst du?“, scheint der aber nur wenig begeistert und antwortet mit: „Ja, geht so“. Dafür hat die Tänzerin nur wenig später ein echtes Erfolgserlebnis – und zwar mit dem Tacker.

Renata Lusin feiert Tacker-Premiere

Nachdem Valentin die Zuschauer darüber aufgeklärt hat, dass er gerne bügelt, greift Renata motiviert zum Klammer-Gerät. Dann verrät sie: „Das habe ich noch nie gemacht“. Es ist also eine kleine Premiere, die die Tänzerin vor laufender Kamera in der Vox-Show feiert. Mit dem Tacker bewaffnet, will sie die Pinnwand mit einem bunten Stoff verschönern – mit Erfolg.

Mehr News:

Vorne drauf kommen die Kork-Buchstaben und fertig ist das Heimwerker-Projekt. Guidos Fazit? „Das haben sie aber sehr schön gemacht, eine Luxus-Pinnwand.“