Guido Maria Kretschmer blickt nicht nur auf eine außergewöhnlich erfolgreiche Karriere zurück, sondern hat auch privat sein Glück gefunden. Der Modedesigner feierte in diesem Jahr gleich zwei runde Feste: Am 11. Mai seinen 60. Geburtstag und zugleich auch 40 Jahre Liebe mit seinem Partner Frank Mutters.

Gegenüber RTL plaudert er jetzt sein Geheimnis für eine langjährige Ehe aus.

40 Jahre glücklich – Guido Maria Kretschmer verrät sein Ehegeheimnis

Vor allem mit Formaten wie „Shopping Queen“, „Guidos Deko Queen“ oder als Juror bei „Das Supertalent“ hat sich Guido Maria Kretschmer in die Herzen der Zuschauer moderiert. Privat gehört sein Herz schon seit vier Jahrzehnten Ehemann Frank.

Beim „Merci-lovelies“-Event in Hamburg traf RTL den 60-Jährigen und sprach ihn auf sein außergewöhnliches Liebesjubiläum an. Kretschmer zeigte sich sichtlich gerührt: „Toll. Ich bin selbst begeistert, muss ich sagen. Aber ja, das ist natürlich eine lange, lange Zeit“, sagte er im Gespräch. Er fühle sich gesegnet, dass „ich jemanden habe, den ich noch genauso liebe und toll finde, wie ich den vor 40 Jahren toll gefunden habe.“

Guido Maria Kretschmer sagte mehrfach „Ja“

Guido und Frank lernten sich in jungen Jahren kennen und sind seither ein unzertrennliches Team. Ihre Beziehung sei „die Endstufe. Freundschaft, Couture würde ich fast sagen.“ Verlässlichkeit spiele für ihn eine zentrale Rolle, ebenso wie die Fähigkeit, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen.

++ auch interessant: Unglaublich! DAS hat Tim Mälzer noch nie gemacht – „Finde ich große Klasse“ ++

Bereits vor einigen Monaten erklärte er der „Bild“: „Für Skandale hätte ich gar keine Zeit gehabt.“ Sein Rezept für eine glückliche Beziehung klingt denkbar einfach und kommt aus tiefstem Herzen: „Ich bin ein Riesen-Fan von Frank! Und ich finde ihn ein bisschen besser als mich selbst.“ Er könne sich „für den Menschen sehr leicht begeistern, den ich liebe. Das ist mein Garant für eine lange Liebe.“

Mehr Themen und News:

Im März 2012 ließen Guido und Frank ihre Partnerschaft offiziell eintragen, im September 2018 folgte die standesamtliche Hochzeit auf Mallorca. Mehrfach erneuerten sie ihr Eheversprechen bei privaten Feiern im Kreise enger Freunde.